Как почистить утюг
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Как почистить утюг

5:00:117/24/2021,Ирина НоваяФото: pxfuel.com
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С наибольшей осторожностью нужно относиться к подошвам, которые покрыты тонким тефлоновым слоем или состоят из керамики.

утюг, рука
Утюг – один из самых востребованных приборов в арсенале любой хозяйки

Утюг – один из самых востребованных приборов в арсенале любой хозяйки. Его гладкая подошва со временем загрязняется – на ней могут осесть оплавленные следы пластика, кондиционера, тканевой пропитки. И это не считая нагара, связанного с нарушением температурного режима.

Способов заставить утюг снова засиять несколько, выбирать из них нужно, ориентируясь на материал подошвы. Неподходящие варианты очистки могут повредить прибор или даже привести его в негодность.
Предложенные способы предназначены для хозяек, которые хотят очистить утюг домашними способами, обойдясь без покупки специальных чистящих карандашей и ковриков.

Горячая чистка

Варианты, в которых используется высокая температура – очень эффективные, но суровые. Использовать их можно для утюгов с «неубиваемой» подошвой из титана. Допустимо обрабатывать горячим способом подошвы из нержавеющей стали, но с куда большей осторожностью, на небольших температурах и без нажима.
На вафельное или хлопковое полотенце, которое не жалко, высыпают тонкий слой крупной поваренной соли. Как только утюг нагрелся, им несколько раз проглаживают соль. Важно проверять, когда подошва станет чистой, чтобы вовремя остановить процесс.
Серьёзные загрязнения можно удалить, прогладив несколько серных полосок от спичечных коробок. Температура должна быть небольшой, чтобы они не загорелись.

Холодная чистка

Более щадящие способы, не требующие нагревания, подойдут утюгам с подошвой из алюминия и эмали. Служат они не так долго, как титановые, зато быстро достигают нужных температур и бережно соприкасаются с тканью. Перед началом процедуры необходимо убедиться, что утюг обесточен.
Для холодной чистки подойдёт обычная зубная паста, но не гелевая, а белая. Старой зубной щёткой высокой мягкости на загрязнение наносят небольшое количество пасты. Нельзя допускать её попадания глубоко в отверстия подошвы. Затем остатки пасты снимают влажной тряпочкой и шлифуют сухой салфеткой, лучше – из натуральной шерсти.
Заменить зубную пасту можно на густую кашицу из соды. В остальном действия по холодной очистке повторяются. Использовать слишком мокрые тряпочки и тем более замачивать подошву в воде – нельзя.

Деликатная чистка

С наибольшей осторожностью нужно относиться к подошвам, которые покрыты тонким тефлоновым слоем или состоят из керамики. Абразивные частицы соды или соли могут испортить утюг. Преимущество таких покрытий в полном отсутствии нагара. Единственное, от чего нужно иногда избавляться – накипь, образованная слишком жёсткой водой.
Для деликатного воздействия подойдёт нашатырный спирт – частый гость домашних аптечек. Им смачивают тряпочку и протирают пятна накипи. Заливать спирт в отверстия для пара нельзя, их обрабатывают проспиртованной ватной палочкой.
Аналогичным образом можно поступить с 9-процентным раствором уксуса. Им смачивают особо устойчивые пятна накипи, а затем оставляют их на подошве на 4-6 часов. После накипь легко снимается мягкой салфеткой.

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