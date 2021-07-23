В чем чудо Иконы Божией матери «Троеручица» для православных? Должна ли эта икона стоять в каждом доме?
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В чем чудо Иконы Божией матери «Троеручица» для православных? Должна ли эта икона стоять в каждом доме?

11:20:587/23/2021Фото: Елицы.Медиа
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Чудом исцелённый человек приделал к иконе третью руку, отлитую из серебра в благодарность за исцеление. С тех пор все списки с иконы содержат изображение трех ладошек.

икона
Данная икона способна исцелять тяжелые болезни конечностей

Ежегодно 25 июля православная церковь почитает особую, необычную икону, которая признана чудотворной после поистине чудесного исцеления несправедливо наказанного человека. Это икона Божией Матери, именуемая "Троеручница".
Иногда эту икону называют Дамаскинской. Она не относится к перечню обязательных в доме икон, однако если она у вас имеется, то ее разрешено размещать на одном уровне с иконой Иисуса Христа.

История чудотворной  иконы

Дело в том, что первое чудо исцеления, которое она явила, случилось в мусульманском городе Дамаске, в котором жил тот самый человек, которого она исцелила.

Звали этого человека Мансур и он был советником у правящего тогда императора. В те времена осуществлялось жестокое гонение на тех, кто хранил у себя иконы и проповедовал христианство. Однако Мансур, хоть и был не христианином, всячески этому противился. Его враги решили устроить ему ловушку. Императору донесли такие сведения, что его советник является предателем. В наказание он распорядился отрубить советнику правую руку и повесить на городской площади чтобы все её могли видеть.

После наказания советник слезно умолял императора отдать ему руку. После долгих уговоров император согласился. Советник со своей рукой вернулся в свою комнату, где у него тайно была спрятана одна из икон Богородицы. Он стал ей горячо молиться а то, чтобы она его исцелила, а пока молился, уснул. Во сне ему привиделась Богородица, которая сказала ему что руку его она исцелила, но рука должна теперь служить во славу Господу Богу. Когда он проснулся, то увидел, что рука его на месте и не осталось даже шрама.

Император, узнав об этом, просил прощения у советника и и уговаривал его вернуться на рабочее место, однако тот решил стать затворником и проповедовать христианство. После крещения он стал Иоанном. В историях иконы и его сразу называют Иоанном Дамаскиным.

Впоследствии он приделал к иконе третью руку, отлитую из серебра в благодарность за исцеление. С тех пор все списки с иконы содержат изображение трех ладошек.

В чем помогает икона?

К этому лику обращаются за исцелениями заболеваний рук, ног и заболеваний других суставов. Помогает она и при болях в спине.

Она восстанавливает зрение, избавляет от душевных болезней: тоски и апатии. Также она считается покровительницей всех тех, кто занимается рукоделием.

Молитва


Молитва вторая


Молитва третья

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