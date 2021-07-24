Жара не уйдет из Бердска 24 июля, а лишь усилится

Какой будет погода 24 июля в Бердске, поведал МЧС.
Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туманы. Ветер юго-восточный 2-7 м/с, днём местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью +15, +20 °С, местами +9, +14°С, днем +28, +33 °С.
Предупреждения об опасных гидрометеорологических явлениях: 24-27.07 местами сохранится аномально жаркая погода с максимальными температурами +30 С и выше. 24-27.07 в Новосибирском районе сохранится высокая пожароопасность (4 класса).
Народный праздник Ольга Страдница отмечается 24 июля 2021 года
Традиции и обрядыЛюди убирают рожь и сушат сено. Чтобы успеть завершить полевые работы до начала сезона дождей, молятся святой Ольге с просьбой отвести грозовые тучи.
Ночью, когда на небе хорошо видны Стожары (народное название звездного скопления в Тельце), читают охранный заговор от злых сил и дурного глаза.