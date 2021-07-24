Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 24 июля 2021 в России и мире
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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 24 июля 2021 в России и мире

7:40:147/24/2021Фото: pxhere
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Все праздники и важные памятные даты России и мира на 24 июля 2021 года.

букет, розы
День флориста отмечается 24 июля

• День памяти святой равноапостольной княгини Ольги
• День работника торговли
• Международный день заботы о себе (International Self-Care Day)
• День рождения растворимого кофе
• День заглядывания в будущее
• День флориста
• День кадастрового инженера
• Праздник иконы Божией Матери Оковецкой (Ржевской)
• Праздник Борколабовской иконы Божией Матери
• Праздник иконы Божией Матери Рудненской Ратьковской
• Воспоминание чуда святой великомученицы Евфимии Всехвальной
• День текилы (National Tequila Day) - США
• День родителей - Индия
• День кузенов и кузин (National Cousins Day) - США
• День старых шуток (National Tell an Old Joke Day) - США
• День детей - Вануату
• День предотвращения утоплений (National Drowning Prevention Day) - США
• День пионера (Mormon Pioneer Day) - США
• День почитания Духовного Учителя «Гуру Пурнима» (Guru Purnima) - Индия
• День памяти святого Шарбеля - Ливан
• День полиции (Swieto Policji) - Польша
• День восстановления демократии (The Restoration of Democracy) - Греция
• День военно-морских сил (Navy Day) - Венесуэла
• День Симона Боливара (Simon Bolivar Day) - Эквадор, Боливия, Венесуэла
• Асалха Пуджа, День Дхармы (Asalha Puja, Dharma Day) - Таиланд
• Праздник «Ашари Пурнима» (Ashari Purnima) - Бангладеш
• День автораздачи (National Drive-Thru Day) - США
• День пайяды (Dia del Payador) - Чили
• День Гуаякиля (Guayaquil Day) - Эквадор
• День Амелии Эрхарт (National Amelia Earhart Day) - США
• Именины у Елены, Ольги, Киндея, Аркадия
• Ольга Страдница (Сеногнойка, Ефимья Стожарница)

Важные даты

971 под Доростолом киевский князь Святослав и византийский император Иоанн Цимисхий заключили почётный мир на условиях военной помощи, соблюдения прежних договоров и присоединения болгарских земель к Византии.
1471 по приказу Ивана III обезглавлен предводитель новгородского ополчения Дмитрий Борецкий.
1619 митрополит Филарет, отец царя Михаила Фёдоровича, возведён в патриархи Всея Руси.
1704 русские войска отбили у шведов Юрьев.
1728 с Камчатки вышел в плавание корабль «Св. Гавриил» под командой офицера русского флота Витуса Беринга.
1790 Екатерина II повелела отдать под суд А. Радищева, автора романа «Путешествие из Петербурга в Москву».
1851 в Англии отменен налог на окна
1906 премьер-министр России П. Столыпин призвал к борьбе с «врагами общества».
1908 на банкете в честь Олимпиады Пьер де Кубертен повторил лозунг «Главное – не победа, а участие».
1925 народный комиссариат внутренних дел СССР утвердил устав Общества друзей советского кино. Его председателем избран Феликс Дзержинский. За год до этого его избрали председателем Общества изучения межпланетных сообщений.
1938 изобретён растворимый кофе.
1939 Михаил Булгаков завершил работу над пьесой «Батум» и отдал текст во МХАТ.
1941 будущий американский президент Гарри Трумэн призвал помогать СССР, пока побеждает Германия, и Германии, когда будет побеждать СССР.
1942 немецкие войска заняли г. Ростов-на-Дону. Началась Битва за Кавказ
1948 СССР закрыл автомобильное и железнодорожное сообщение между Западной Германией и Берлином, поэтому западные державы вынуждены были установить для сообщения с Западным Берлином воздушный мост (до 30 сентября 1949 года).
195 9в ходе визита в СССР на открытии американской выставки в Москве вице-президент США Ричард Никсон (Richard Milhous Nixon) имел дискуссию с советским генеральным секретарём Никитой Сергеевичем Хрущёвым (знаменитый «кухонный спор»). Каждый остался при своём мнении и был доволен сам собой.
1990 в СССР отменены введённые пять лет назад все ограничения на продажу алкоголя.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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