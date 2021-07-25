Как избавиться от грибов в саду: есть ли от них польза?

Грибы - распространенная проблема озеленения, когда дело касается садов и газонов. Вот как от них избавиться и почему вам стоит подумать о том, чтобы позволить им остаться.
Грибы могут раздражать садовников с зелеными пальцами, которые гордятся красивым газоном. Грибы и грибки могут выглядеть некрасиво и быстро превратить сад в дикий лесной массив. Но проблему с грибами, растущими на лужайке, можно легко решить, если вы знаете, как это делать, пишет express.co.uk.
Что заставляет грибы расти в садах?
Первое, что нужно понять, борясь с грибами и грибами в саду, - это то, что заставляет их там находиться.
Газонные грибы - это грибки, и этот гриб помогает разрушать разлагающийся органический материал.
К сожалению, в среднем саду на заднем дворе много источников разлагающегося органического материала.
Отходы животных, старая мульча и обрезки стекла от свежей косилки могут кормить и стимулировать рост грибов.
Следующее, на что стоит обратить внимание, это почему грибы растут в ВАШЕМ саду.
Изучите состояние своего газона: грибы в саду живут во влажной, затененной и богатой органическими отходами среде.
Возможно, у вас проблема с дренажем, которая усугубляет проблему грибов на лужайке.
Как вариант, есть ли у вас органические отходы, которые следует вывозить? Или есть участки вашего сада, которые особенно затенены?
Как избавиться от грибов в саду
Чтобы устранить грибы на огороде, нужно исправить имеющиеся у вас проблемы.
Если газон слишком влажный, вы можете предпринять шаги, чтобы уменьшить влажность, наиболее распространенным из которых является изменение глинистой почвы, чтобы сделать ее менее плотной, влажной и тяжелой.
Сгребание скошенной травы, удаление соломы с газона или замена старой мульчи помогут уменьшить разлагающийся органический материал, который способствует росту грибов в садах.
Если ваш сад слишком затенен, подумайте, можно ли предусмотрительно обрезать окружающие деревья, чтобы в него попало больше солнечного света.
Еще один раствор - фунгицид, который можно купить в любом хорошем садовом магазине.
Однако имейте в виду, что если вы не устраните корень проблем, из-за которых грибы растут на вашем газоне, скорее всего, они вернутся.
Один из самых простых способов избавиться от них - просто собрать их вручную, убедившись, что вы удалили весь гриб с корнем, и надев садовые перчатки.
Кроме того, активный ингредиент уксуса, называемый уксусной кислотой, отлично справляется с уничтожением садовых грибов.
Просто смешайте одну часть белого уксуса с четырьмя частями воды в пульверизаторе и распределите по грибам, следя за тем, чтобы не опрыскивать окружающие растения, так как они, скорее всего, погибнут от уксуса.
Польза грибов на траве
Хотя, несомненно, грибы на лужайке выглядят некрасиво, на самом деле они дают траве множество преимуществ.
Грибы - это плодовая часть мицелия, которая фактически питается органическими веществами, содержащимися в вашей почве.
Его можно закопать под обрезками древесины, корнями мертвых деревьев или любым другим разлагающимся органическим материалом, который затем используется грибами для производства собственной пищи.
Обширная корневая система гриба помогает почве удерживать воду, а газонные грибы также помогают расщеплять органические вещества, которые, в свою очередь, добавляют питательные вещества в газон.
Поскольку грибы питаются этим органическим материалом, они также помогают расщепляться и ускоряют процесс разложения - поэтому, если у вас есть грибы, воспринимайте это как знак того, что ваша почва счастлива.