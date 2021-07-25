Не спите со своей собакой: неизлечимая супербактерия может убить

Владельцев собак предупреждают, чтобы они перестали делить кровати со своими питомцами, чтобы предотвратить выработку антител к неизлечимой супербактерии.
Уже подсчитано, что ген mcr-1 убивает 700 000 человек в год по всему миру, и считается, что он передается от собаки к владельцу и даже потенциально от человека к животному. Прогнозируется, что если не остановить этот ген, который впервые был идентифицирован в Китае в 2015 году, к 2050 году он будет убивать 10 миллионов человек в год. Ученые выразили обеспокоенность тем, что домашние собаки с большей вероятностью будут укрывать mcr-1 из-за их тесного контакта с людьми, пишет express.co.uk.
Корзины для собак также являются зоной повышенного риска, поскольку ген находится в кишечнике и переносится через микроскопические фекальные частицы.
Исследование, проведенное в Лиссабонском университете, показало, что в двух домах, где у собак были тканевые инфекции, ген mcr-1 присутствовал как у собаки, так и у владельца.
Образцы кала были взяты у 126 здоровых людей, живущих со 102 кошками и собаками в 80 домашних хозяйствах за два года до февраля 2020 года.
Результаты подтвердили, что восемь собак и четыре человека оказались носителями бактерий, включая mcr-1.
Три собаки оказались здоровыми, у других были инфекции тканей или мочевыводящих путей.
Исследование было представлено на конференции Европейского конгресса по клинической микробиологии и инфекционным заболеваниям в эти выходные.
Эксперты заявили, что в сельскохозяйственных регионах, где используется колистин, особенно в странах южной Европы, вероятность заражения геном mcr-1 будет ниже.
Д-р Джулиана Менезес, руководившая исследованием, сказала: «Колистин используется, когда все другие антибиотики не помогли, это решающее лечение в крайнем случае.
«Если бактерии, устойчивые ко всем лекарствам, приобретут этот ген устойчивости, они станут неизлечимыми, и этого сценария мы должны избегать любой ценой.
«Мы знаем, что чрезмерное использование антибиотиков вызывает резистентность, и очень важно, чтобы они использовались ответственно не только в медицине, но также в ветеринарии и сельском хозяйстве».
Отдельное исследование также показало, что владельцы, кормящие своих питомцев сырыми кормами для собак с высоким содержанием колистина, являются основным источником устойчивых к антибиотикам бактерий.
В течение многих лет эксперты предупреждали, что слишком много колистина может привести к появлению большего количества мутантных генов, что означает, что препарат будет неэффективен для людей.
Исследователи из Университета Порту проанализировали образцы различных видов кормов для собак и обнаружили, что 54% из них содержат бактерии Enterococci.
Это означает, что четверть образцов с энтерококками были устойчивы к линезолиду, еще одному антибиотику последнего средства.
Д-р Ана Фрейтас, проводившая исследование, сказала: «Тесный контакт людей с собаками и коммерциализация изучаемых брендов в разных странах представляет собой международный риск для общественного здравоохранения.
«Европейские власти должны повышать осведомленность о потенциальных рисках для здоровья при кормлении домашних животных сырыми диетами, а производство кормов для собак, включая выбор ингредиентов и соблюдение гигиены, должно быть пересмотрено.