Спутник Лайт: Все о побочных эффектах вакцины от коронавируса и в какие регионы поступила
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
03.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Спутник Лайт: Все о побочных эффектах вакцины от коронавируса и в какие регионы поступила

3:32:278/3/2021Фото: Администрации Санкт-Петербурга
0

Как рассказывают ученые, это точная копия первого компонента «Спутник V». У новой прививки даже есть семь производителей.

Вакцина сравнительно новая
Вакцина сравнительно новая
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
Антитела к коронавирусу: сколько должно быть после перенесенного ковида и вакцинации

Антитела к коронавирусу: сколько должно быть после перенесенного ковида и вакцинацииРевакцинация “Спутником V”: все, что нужно знатьЕщё 406 новости

В России наблюдается ажиотаж на новую вакцину против коронавируса "Спутник Лайт", которую официально зарегистрировали в стране мая 2021 года. Как рассказывают ученые, это точная копия первого компонента «Спутник V». У новой прививки даже есть семь производителей.

Разработчик важного лекарства НИЦЭМ имени Гамалеи и РФПИ 21 февраля развернули массовое тестирование на предмет результативности новой вакцины. Третья фаза клинического исследования с 7 000 человек состоялась не тальков России, но и в ОАЭ, Гане.

Официально заявляется о таких побочных явлениях:

в первые два дня возможен озноб, высокая температура тела, но не более 38,5 градусов, болевые ощущения в мышцах и суставах, усталость, головная боль, боль в месте укола, покраснение.

Напомним, в России можно привиться от коронавируса четырьмя вакцинами «Спутник Лайт», «Спутник V”, “КовиВак» и «ЭпиВакКорона».

«Спутник Лайт» - это векторная вакцина, но с одним компонентом. Пациенту достаточно одной прививки вместо двух. Вакцина доставляет генетический материал вируса SARS-CoV-2 в клетку с помощью другого вируса, который не вызывает заболевания. Когда он попадает в клетку человека, вектор создает синтез целевых белков и выработку иммунитета. «Спутник» разработан на основе двух аденовирусов.

«Спутник Лайт» нужно поставить россиянам в возрасте от 18 до 60 лет. «Спутник Лайт» можно ставить не только в целях ревакцинации, но и для вакцинаци. Есть сведения, что длительность эффекта вакцины будет ниже, чем от других прививок. Вакцину рекомендуют тем, кто уже переболел коронавирусом в последние полгода.

Важный момент - максиму антител появится в крови человека через месяц после вакцинации.


Реальные отзывы россиян о вакцинации «Спутником Лайт»

1. Первые два часа болит место укола.
2. На следующий день после вакцинации возможна температура до 38,9.
3. Возможна небольшая головная боль.
4. Ломота в костях.


Сколько доз разлетелось по России

26 июля в Новосибирскую область впервые поступило 17 554 дозы однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» с население в 2,8 млн человек. В Бердскую ЦГБ первая партия вакцины «Спутник Лайт» поступила 29 июля, в количестве 650 доз для 104 000 горожан.

А вот, например, в Свердловскую область доставили 67 000 доз «Спутник Лайта» 2 августа. Здесь живет порядка 6,3 млн человек.

1 августа в Петербург привезли 91 800 доз «Спутник лайт». Накануне - 39 300 доз. Поставить эту прививку можно в 109 пунктах вакцинации. В Санкт-Петербурге на сегодняшний день живет 5,3 млн человек.

В Югру попало 22 800 доз вакцины «Спутник Лайт» также 2 августа. Численность населения в Ханты-Мансийском АО составляет чуть более 1, 8 млн людей.

Тем временем еще несколько регионов получили партию однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». Препарат привезли в Приморье, Вологодскую и Воронежскую области, Красноярский край, Екатеренбург.

Также за последнюю неделю от 10 до 18 тысяч доз "Спутник Лайт" появились в медучреждениях Краснодарского края, Дагестана, Татарстана, Ростовской, Челябинской, Свердловской, Ленинградской, Иркутской и Нижегородской областей.

Остальные партии были меньше, в среднем по три-пять тысяч доз. Совсем небольшие объемы препарата пришли в Ямало-Ненецкий автономный округ, Якутию, Карачаево-Черкесию, Хакасию, на Чукотку и Сахалин. Вакцину ожидают Ульяновская область и Карелия, и пока не ждут - в Великом Новгороде, Мурманске и Ненецком автономном округе.

В ГД сказали, кто в МВД прикрывал главу ГИБДД Ставрополья
Таинственная смерть 6 генералов на Кубе: возможные причины
Анекдот Вассермана про блондинок: хохочет вся страна
Миллиардер Шестун пропал из тюрьмы: где его нашли
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Мужчина восстал из мертвых на глазах у всех
Новый поворот в деле о гибели дочери актера Конкина
«Приехала пофоткаться»: за что все накинулись на спортсменку РФ
Павлюченкова высказалась после завоевания золота Олимпиады
вакцинациякоронавирусСпутник Лайт
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Хотите поставить именно эту вакцину?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВакансии: повар мясного цеха, мойщица/к посуды, для жителей Бердска
3:31:17 8/3/2021
Вакансии: повар мясного цеха, мойщица/к посуды, для жителей Бердска
БердскЧетыре мины нашел в полах сарая дачник в СНТ "Слава" Бердска. На месте работают саперы
3:23:05 8/3/2021
Четыре мины нашел в полах сарая дачник в СНТ "Слава" Бердска. На месте работают саперы
19 августа 2021 года - праздник Преображения Господня: Что обязательно должен сделать каждый верующий в светлую дату
3:20:29 8/3/2021
19 августа 2021 года - праздник Преображения Господня: Что обязательно должен сделать каждый верующий в светлую дату
100-летний британец считает секретом своего долголетия вредные привычки
3:02:51 8/3/2021
100-летний британец считает секретом своего долголетия вредные привычки
Стилист Сергей Зверев официально стал кандидатов в депутаты Госдумы
2:41:23 8/3/2021
Стилист Сергей Зверев официально стал кандидатов в депутаты Госдумы
БердскМассово снимают с выборов независимых кандидатов в депутаты. Бердск "не хочет" чужаков в горсовете?
2:40:20 8/3/2021
Массово снимают с выборов независимых кандидатов в депутаты. Бердск "не хочет" чужаков в горсовете?
Змея выползла на поле во время матча "Ахмат"- "Сочи"
2:33:20 8/3/2021
Змея выползла на поле во время матча "Ахмат"- "Сочи"
Почему Яблочный спас так называется? Дата важного православного праздника в 2021 году
2:20:55 8/3/2021
Почему Яблочный спас так называется? Дата важного православного праздника в 2021 году
Молодой мужчина скончался во время пробежки рано утром в Новосибирске
2:18:35 8/3/2021
Молодой мужчина скончался во время пробежки рано утром в Новосибирске
Трейлер фильма "Веном-2" появился в сети России
1:54:15 8/3/2021
Трейлер фильма "Веном-2" появился в сети России
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
03.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
More stories to check out before you go
Keep on reading
Назван список пострадавших с ожогами 100% тела при взрыве на химзаводе в Ростовской областиШесть человек находятся в крайне тяжелом состоянии.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Можно ли ходить на кладбище и работать на огороде 1 августа в день обретения мощей Серафима Саровского?На месте Серафимо-Дивеевского монастыря, который был основан святым Серафимом сегодня хранятся его мощи, а также остался действующим святой источник, купание в котором приносит людям долгожданное исцеление.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Росздравнадзор расследует тяжелый случай заболевания коронавирусом после вакцинации в БердскеПо словам главврача Бердской ЦГБ Аллы Дробинской, нужно выяснять, когда погибшая на самом деле сделала прививку. Уже подтверждаются смертельные случаи привитых от ковида.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Жуткое ДТП на трассе Р-256 по Бердском: Грузовик с прицепом вытолкнул в кювет иномарку под Искитимом- видеоНа месте происшествия находятся две кареты скорой помощи. Одна из них - реанимобиль. Известно, что за рулем "Ниссан" находилась девушка, которая вылетела на встречку.Курьер Среда
Group 3
Отменить
' ' '
' ' '