Спутник Лайт: Все о побочных эффектах вакцины от коронавируса и в какие регионы поступила

В России наблюдается ажиотаж на новую вакцину против коронавируса "Спутник Лайт", которую официально зарегистрировали в стране мая 2021 года. Как рассказывают ученые, это точная копия первого компонента «Спутник V». У новой прививки даже есть семь производителей.
Разработчик важного лекарства НИЦЭМ имени Гамалеи и РФПИ 21 февраля развернули массовое тестирование на предмет результативности новой вакцины. Третья фаза клинического исследования с 7 000 человек состоялась не тальков России, но и в ОАЭ, Гане.
Официально заявляется о таких побочных явлениях:
в первые два дня возможен озноб, высокая температура тела, но не более 38,5 градусов, болевые ощущения в мышцах и суставах, усталость, головная боль, боль в месте укола, покраснение.
Напомним, в России можно привиться от коронавируса четырьмя вакцинами «Спутник Лайт», «Спутник V”, “КовиВак» и «ЭпиВакКорона».
«Спутник Лайт» - это векторная вакцина, но с одним компонентом. Пациенту достаточно одной прививки вместо двух. Вакцина доставляет генетический материал вируса SARS-CoV-2 в клетку с помощью другого вируса, который не вызывает заболевания. Когда он попадает в клетку человека, вектор создает синтез целевых белков и выработку иммунитета. «Спутник» разработан на основе двух аденовирусов.
«Спутник Лайт» нужно поставить россиянам в возрасте от 18 до 60 лет. «Спутник Лайт» можно ставить не только в целях ревакцинации, но и для вакцинаци. Есть сведения, что длительность эффекта вакцины будет ниже, чем от других прививок. Вакцину рекомендуют тем, кто уже переболел коронавирусом в последние полгода.
Важный момент - максиму антител появится в крови человека через месяц после вакцинации.
Реальные отзывы россиян о вакцинации «Спутником Лайт»
1. Первые два часа болит место укола.
2. На следующий день после вакцинации возможна температура до 38,9.
3. Возможна небольшая головная боль.
4. Ломота в костях.
Сколько доз разлетелось по России
26 июля в Новосибирскую область впервые поступило 17 554 дозы однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» с население в 2,8 млн человек. В Бердскую ЦГБ первая партия вакцины «Спутник Лайт» поступила 29 июля, в количестве 650 доз для 104 000 горожан.
А вот, например, в Свердловскую область доставили 67 000 доз «Спутник Лайта» 2 августа. Здесь живет порядка 6,3 млн человек.
1 августа в Петербург привезли 91 800 доз «Спутник лайт». Накануне - 39 300 доз. Поставить эту прививку можно в 109 пунктах вакцинации. В Санкт-Петербурге на сегодняшний день живет 5,3 млн человек.
В Югру попало 22 800 доз вакцины «Спутник Лайт» также 2 августа. Численность населения в Ханты-Мансийском АО составляет чуть более 1, 8 млн людей.
Тем временем еще несколько регионов получили партию однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». Препарат привезли в Приморье, Вологодскую и Воронежскую области, Красноярский край, Екатеренбург.
Также за последнюю неделю от 10 до 18 тысяч доз "Спутник Лайт" появились в медучреждениях Краснодарского края, Дагестана, Татарстана, Ростовской, Челябинской, Свердловской, Ленинградской, Иркутской и Нижегородской областей.
Остальные партии были меньше, в среднем по три-пять тысяч доз. Совсем небольшие объемы препарата пришли в Ямало-Ненецкий автономный округ, Якутию, Карачаево-Черкесию, Хакасию, на Чукотку и Сахалин. Вакцину ожидают Ульяновская область и Карелия, и пока не ждут - в Великом Новгороде, Мурманске и Ненецком автономном округе.