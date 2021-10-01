«По-черному травили»: В Бердске жительница задыхается от едкого дыма котельной «Вега»

Бердчанка Лилия Барковская очень встревожена выбросами котельной "Вега". Об этом она рассказала редакции "Курьер. Среда. Бердск".
Как говорит Лилия, она 58 лет прожила в самом грязном районе Новосибирска, 19 лет проработала в грузовом автопарке, но такого смрада, как в Бердске никогда не чувствовала.
- Иногда было слышно вонь от сжигания мусора в районе Хилокского рынка, иногда от Южного микрорайона. То, чем нас травят сейчас в санаторно-курортном Бердске, в период пандемии коронавируса, очень опасно для здоровья людей, - отметила горожанка вчера, 30 сентября.
По наблюдениям бердской активистки Лилии Барковской, так называемый невыносимый "аромат" идет из трубы котельной "Вега". Именно из нее исходит черный и густой дым.
- В те дни, когда нет этой травли, то и дыма нет. Котельная "Вега" выпускала дым в день выборов 19 сентября, но в тот день из дома я не выходила. 20 сентября вечером я пошла в ТЦ "Астор" и видела, как из котельной также шел черный дым. На обратном пути его уже не было, но зато этот смрад рассеивался до утра 21 сентября,- высказалась Барковская 1 октября.
Неравнодушная жительница с письмами о данной проблеме обращалась и в администрацию Бердска, и в администрацию Президента, однако ответы из органов ее не удовлетворили.
- В ответ от чиновников из разных ведомств на заданный мною вопрос, я получила немало отписок. Что только не было придумано. Сначала мне ответили, что информация о значительном загрязнении окружающей среды в Бердске в адрес министерства от Западно-Сибирского УГМС не поступала. На мое второе, повторное обращение к губернатору, мне ответил заместитель главы Владимир Захаров, ссылаясь на статистические данные, в частности на выбросы автотранспортных предприятий, от печного отопления в частном секторе и т.д. Типичные стандартные фразы. Причин можно выдумать множество. Нет в Бердске ни одной крупной транспортной компании и никто в летнее время не отапливает дома в частном секторе, а травля продолжается,- проговорила Лилия Станиславовна.
Не утрачивая надежды, Лилия Барковская обращалась напрямую к главе администрации города Евгению Шестернину.
- Первого сентября, травили "по-черному", как только не задохнулись учителя и учащиеся школы №10! Я вновь решила обратиться за разъяснением по этому и другим вопросам. Я была в изумлении, когда получила от господина Захарова наглый ответ: "Контроль осуществляет Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора. Инструментальные замеры уровня выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух осуществляет МУП "Комбинат бытовых услуг". Превышений за указанный вами период не зафиксировано". То есть КБУ Бердска может делать бесконтрольно все, что захочет? - недоумевает Барковская.
Лилия и представить себе не может, что когда-нибудь к неотвратимому запаху на улице могут добавиться зловония от возможного будущего частного полигона.
- Все равно же. Или может быть теперь в уголь будут добавлять мазут? - сказала Барковская.
Начальник управления природными ресурсами Бердска Светлана Шерстобитова заверила редакцию "Курьер. Среда. Бердск", что мониторинг выбросов ведется согласно графику.
- Естественно, МУП "КБУ" подконтрольные. Муниципального контроля на территории городов не существует. Он давно ликвидирован. Есть контроль субъекта Федерации и Федеральный контроль. Котельную контролирует министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области. Регулярно проводятся плановые контроли. У них есть план-график замеров выбросов. Нормативы утверждены. Контроль за выбросами осуществляет Федеральное бюджетное учреждение "Цлати". Это лаборатория. Филиал находится в Искитиме. Так что Искитимская лаборатория регулярно делает данные замеры,- прокомментировала начальник УПР Бердска 1 октября.
Также Светлана Шерстобитова заявила, что данные мониторинга готова предоставить редакции, как только выйдет из отпуска.