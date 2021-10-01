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«По-черному травили»: В Бердске жительница задыхается от едкого дыма котельной «Вега»

3:51:1710/1/2021,Алина БуроваФото: Предоставлено Лилией Барковской
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Из-за смрада бердчанка не может спокойно выйти из дома. Она и предположить себе не может, что будет с экологией города, если на его территории появится еще и новый полигон ТКО.

Основная задача котельной "Вега" – обеспечение бесперебойного теплоснабжения

Бердчанка Лилия Барковская очень встревожена выбросами котельной "Вега". Об этом она рассказала редакции "Курьер. Среда. Бердск".

Как говорит Лилия, она 58 лет прожила в самом грязном районе Новосибирска, 19 лет проработала в грузовом автопарке, но такого смрада, как в Бердске никогда не чувствовала.

- Иногда было слышно вонь от сжигания мусора в районе Хилокского рынка, иногда от Южного микрорайона. То, чем нас травят сейчас в санаторно-курортном Бердске, в период пандемии коронавируса, очень опасно для здоровья людей, - отметила горожанка вчера, 30 сентября.

По наблюдениям бердской активистки Лилии Барковской, так называемый невыносимый "аромат" идет из трубы котельной "Вега". Именно из нее исходит черный и густой дым.

- В те дни, когда нет этой травли, то и дыма нет. Котельная "Вега" выпускала дым в день выборов 19 сентября, но в тот день из дома я не выходила. 20 сентября вечером я пошла в ТЦ "Астор" и видела, как из котельной также шел черный дым. На обратном пути его уже не было, но зато этот смрад рассеивался до утра 21 сентября,- высказалась Барковская 1 октября.

Неравнодушная жительница с письмами о данной проблеме обращалась и в администрацию Бердска, и в администрацию Президента, однако ответы из органов ее не удовлетворили.

- В ответ от чиновников из разных ведомств на заданный мною вопрос, я получила немало отписок. Что только не было придумано. Сначала мне ответили, что информация о значительном загрязнении окружающей среды в Бердске в адрес министерства от Западно-Сибирского УГМС не поступала. На мое второе, повторное обращение к губернатору, мне ответил заместитель главы Владимир Захаров, ссылаясь на статистические данные, в частности на выбросы автотранспортных предприятий, от печного отопления в частном секторе и т.д. Типичные стандартные фразы. Причин можно выдумать множество. Нет в Бердске ни одной крупной транспортной компании и никто в летнее время не отапливает дома в частном секторе, а травля продолжается,- проговорила Лилия Станиславовна.

Не утрачивая надежды, Лилия Барковская обращалась напрямую к главе администрации города Евгению Шестернину.

- Первого сентября, травили "по-черному", как только не задохнулись учителя и учащиеся школы №10! Я вновь решила обратиться за разъяснением по этому и другим вопросам. Я была в изумлении, когда получила от господина Захарова наглый ответ: "Контроль осуществляет Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора. Инструментальные замеры уровня выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух осуществляет МУП "Комбинат бытовых услуг". Превышений за указанный вами период не зафиксировано". То есть КБУ Бердска может делать бесконтрольно все, что захочет? - недоумевает Барковская.

Лилия и представить себе не может, что когда-нибудь к неотвратимому запаху на улице могут добавиться зловония от возможного будущего частного полигона.

- Все равно же. Или может быть теперь в уголь будут добавлять мазут? - сказала Барковская.

Начальник управления природными ресурсами Бердска Светлана Шерстобитова заверила редакцию "Курьер. Среда. Бердск", что мониторинг выбросов ведется согласно графику.

- Естественно, МУП "КБУ" подконтрольные. Муниципального контроля на территории городов не существует. Он давно ликвидирован. Есть контроль субъекта Федерации и Федеральный контроль. Котельную контролирует министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области. Регулярно проводятся плановые контроли. У них есть план-график замеров выбросов. Нормативы утверждены. Контроль за выбросами осуществляет Федеральное бюджетное учреждение "Цлати". Это лаборатория. Филиал находится в Искитиме. Так что Искитимская лаборатория регулярно делает данные замеры,- прокомментировала начальник УПР Бердска 1 октября.

Также Светлана Шерстобитова заявила, что данные мониторинга готова предоставить редакции, как только выйдет из отпуска.

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