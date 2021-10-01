В Новосибирске полицейские на вертолетах искали пропавшего ягодника. Пенсионер бродил в лесу трое суток

13 сентября в отделение полиции «Убинское» поступило сообщение о том, что 75-летний житель г. Новосибирска днем ранее в районе 15:00 ушёл в лес за ягодами, но так и не вернулся. Первым переживать начал сын разыскиваемого. Он рассказал, что его отец пропал в лесном массиве в районе деревни Ревунки Убинского района.
После сообщения, на место пропажи ту же выдвинулась поисковая группа, состоящая из полицейских, спасателей, сотрудников Управления Росгвардии и местных жителей деревни. Из-за болотной местности, пришлось к поиску подключать вертолетную технику.
Уже к вечеру 15 сентября с вертолёта было замечено, как пенсионер подавал знаки о помощи, находясь рядом с лесом. Как оказалось, мужчина находился в 20 километрах от деревни Ревунки.
Пенсионер сообщил, что с собой у него была еда, чем он, собственно все это время и питался, а воду собирал с земли, поросшей мхом. Из леса он вышел благодаря знаниям ориентирования на местности. Услышав звук вертолёта, он вышел на открытую местность.