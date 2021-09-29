Pfizer выпустил таблетки от ковида: началось крупное испытание таблеток против COVID

В понедельник Pfizer заявила, что начала клинические испытания на средней и поздней стадии по таблетке для предотвращения COVID у людей, подвергшихся воздействию инфекции.
Несколько компаний работают над так называемыми пероральными противовирусными препаратами, которые имитируют действие препарата Тамифлю от гриппа и предотвращают прогрессирование болезни до тяжелой степени, пишет medicalxpress.com.
«Мы считаем, что борьба с вирусом потребует эффективных методов лечения людей, которые заразились или подверглись воздействию вируса, в дополнение к тому воздействию, которое оказали вакцины», - сказал Микаэль Долстен, главный научный сотрудник компании.
Pfizer начала разработку своего препарата под названием PF-07321332 в марте 2020 года и тестирует его в сочетании с ритонавиром, новым лекарством от ВИЧ.
В клиническое испытание войдут 2660 взрослых, которые примут участие при первых признаках инфекции COVID или при первой осведомленности о заражении.
Им будет случайным образом назначена либо комбинация PF-07321332 и ритонавира, либо плацебо два раза в день в течение пяти или десяти дней.
Цель состоит в том, чтобы оценить безопасность и эффективность изучаемых препаратов для предотвращения инфекции SARS-CoV-2 и симптоматического заболевания к 14-му дню.
Другие компании также тестируют существующие пероральные противовирусные препараты против COVID, но Pfizer является первым, специально разработанным против коронавируса.
Он известен как « ингибитор протеазы » и, как показали лабораторные испытания, подавляет механизм репликации вируса.
Если это сработает в реальной жизни, скорее всего, он будет эффективен только на ранних стадиях заражения.
К тому времени, когда COVID переходит в тяжелую форму, вирус в значительной степени перестает размножаться, и пациенты страдают от чрезмерно активного иммунного ответа.