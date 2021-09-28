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Кто никогда не заболеет коронавирусом? Каков процент таких людей в мире

4:54:559/28/2021,Мария РодченковаФото: pexels.com
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Как отметили создатели “Спутника V”, после двухэтапной вакцинации у человека формируются сильные антитела к вирусу.

На данный момент слишком мало исследований на тему того, кто из людей вероятнее всего никогда не заразится вирусом
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Новая коронавирусная инфекция - крайне заразная болезнь, которую по всему миру уже перенесли почти 220 миллионов людей, смертей среди них более 4,5 миллионов. При этом есть люди, которые по каким-то причинам не заболевают коронавирусом. О том, кто может никогда не столкнуться с новой инфекцией - в нашем материале.

На данный момент существует несколько различных мнений среди научного сообщества, почему некоторые, хоть и могут быть в эпицентре болезни, контактировать с зараженными, но так в итоге и заболеть. Одни связывают такую особенность с генотипом человека, но пока эта тема не до конца изучена. Отмечается, что из-за генетических особенной одни люди могут быть устойчивыми к возбудитель, в то время, как есть группа людей наиболее восприимчивая к нему. Были зарегистрированы случаи, когда здоровый человек, без вредных привычек переносил болезнь очень тяжело, но пожилые люди с хроническими заболеваниями не инфицировались, даже находясь рядом с зараженным человеком.

По другой версии, человек может быть невосприимчив к ковиду, если он уже когда-либо встречался с виром этой группы. В таком случае, у него может быть сохранившейся иммунитет, клеточная память. Также может быть защита, если человек, перед встречей с возбудителем, только переболел другой вирусной инфекцией. Также отмечается, что примерно 5% людей защищены от вируса, потому что имеют хорошую генетическую базу и крепкий иммунитет, но важно понимать, что на каждого коронавирусная инфекция действует по разному.

На данный момент слишком мало исследований на тему того, кто из людей вероятнее всего никогда не заразится вирусом и кто наиболее ему подвержен, кроме группы риска. Сейчас болезнь все еще непредсказуемая, особенно, когда появляются более опасные и мощные штаммы.

Как отметили создатели “Спутника V”, после двухэтапной вакцинации у человека формируются сильные антитела к вирусу, поэтому вероятность подхватить ковид сильно снижается. При этом защита не стопроцентная. В целях профилактики, особенно, если вы еще не болели, следует соблюдать меры предосторожности и носить маску и перчатки, а также тщательно мыть руки.

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