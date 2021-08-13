Сына Сергея Фургала сняли в выборов в Госдуму: Избирком забраковал подписные листы
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Сына Сергея Фургала сняли в выборов в Госдуму: Избирком забраковал подписные листы

5:56:398/13/2021Фото: Скриншот видео
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Антон Фургал зарегистрирован в Благовещенске, а указал регистрацию в Хабаровске - это была одна из ошибок самовыдвиженца.

Подписи в поддержку Антона Фургала забракованы комиссией

Хабаровский избирком не принял подписи в поддержку Антона Фургала, которые были отбракованы из-за неправильного адреса регистрации кандидата.

Уровень брака в подписях избирателей должен составлять менее 5 % от общего числа. После проверки более 5 тысяч подписей россиян избиркомом Хабаровского края половина была отбракована, что составило от общего числа более 16%.

Антон Фургал зарегистрирован в Благовещенске, а указал регистрацию в Хабаровске - это была одна из ошибок в подписях. Часть подписей не была заверена кандидатом, что также является нарушением.

Выводы комиссии не устроили самовыдвиженца и он пообещал в суде обжаловать отказ в регистрации в качестве кандидата в депутаты Госдумы.

Антон Фургал — сын Сергея Фургала, который ранее победил на выборах по Комсомольскому округу №70. Антон баллотируется там же, пишет "Коммерсант".

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