Сына Сергея Фургала сняли в выборов в Госдуму: Избирком забраковал подписные листы

Хабаровский избирком не принял подписи в поддержку Антона Фургала, которые были отбракованы из-за неправильного адреса регистрации кандидата.
Уровень брака в подписях избирателей должен составлять менее 5 % от общего числа. После проверки более 5 тысяч подписей россиян избиркомом Хабаровского края половина была отбракована, что составило от общего числа более 16%.
Антон Фургал зарегистрирован в Благовещенске, а указал регистрацию в Хабаровске - это была одна из ошибок в подписях. Часть подписей не была заверена кандидатом, что также является нарушением.
Выводы комиссии не устроили самовыдвиженца и он пообещал в суде обжаловать отказ в регистрации в качестве кандидата в депутаты Госдумы.
Антон Фургал — сын Сергея Фургала, который ранее победил на выборах по Комсомольскому округу №70. Антон баллотируется там же, пишет "Коммерсант".