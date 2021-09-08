Чудеса и мощная молитва преподобному Пимену Великому: просят о силе душевной

День Великого Греческого Пимена отметят православные 9 сентября. Этот святой прославился благодаря своей аскетической службе в монастыре, а также деяниям, которые он свершил. Его наставления были настолько глубоки, что никто не сомневался в его огромной мудрости.
Однажды монах из другой страны пришел к святому, чтобы получить его наставления. Он начал говорить о возвышенных вещах, которые трудно понять. Святой отвернулся от него и замолчал. Они объяснили сбитому с толку монаху, что святой не любит говорить о высоких материях. Тогда монах начал расспрашивать его о борьбе со страстями души. Святой повернулся к нему с радостным лицом: “Теперь ты хорошо говорил, и я отвечу”. Долгое время он давал наставления о том, как следует бороться со страстями и побеждать их.
Святой Пимен умер в 110 лет, а после своей смерти он был признан угодным Богу святым. Его называли “Великим” в знак его великого смирения и самоотверженного служения Богу.
В молитвах святому Пимену люди просят его послать смирение, душевные силы и мудрость; уменьшить гордыню и страсти; прекратить ссоры и вражду в семейном кругу; научить снисхождению к окружающим, прощению оступившихся, строгому отношению к собственной жизни.