Путин выразил соболезнования в связи с трагической гибелью главы МЧС Зиничева

Соболезнования в связи с трагической гибелью Евгения Зиничева выразил глава государства, сообщает сайт Кремля.
Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким Министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгения Зиничева в связи с его трагической гибелью.
Президента и главу МЧС связывали многие годы совместной работы, уточнили в Кремле.
Известно, что российский лидер направил телеграмму соболезнований родным и близким Зиничева.
Напомним, что 8 сентября глава МЧС Евгений Зиничев погиб на учениях в Норильске при исполнении служебного долга. Генералу Зиничеву было 55 лет.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", он бросился спасать сорвавшегося вниз оператора RT, но сам разбился о выступ.