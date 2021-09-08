Путин выразил соболезнования в связи с трагической гибелью главы МЧС Зиничева
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Путин выразил соболезнования в связи с трагической гибелью главы МЧС Зиничева

6:34:359/8/2021Фото: Кремлин.ру
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Президент назвал смерть министра большой утратой. Их связывали многие годы совместной работы.

Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Зиничева
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Соболезнования в связи с трагической гибелью Евгения Зиничева выразил глава государства, сообщает сайт Кремля.

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким Министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгения Зиничева в связи с его трагической гибелью.

Президента и главу МЧС связывали многие годы совместной работы, уточнили в Кремле.

Известно, что российский лидер направил телеграмму соболезнований родным и близким Зиничева.

Напомним, что 8 сентября глава МЧС Евгений Зиничев погиб на учениях в Норильске при исполнении служебного долга. Генералу Зиничеву было 55 лет.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", он бросился спасать сорвавшегося вниз оператора RT, но сам разбился о выступ.

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