Имя погибшего, которого спасал ценой своей жизни глава МЧС Зиничев, стало известно

Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб 8 сентября во время учений в Красноярском крае. Он приехал в Дудинку, где начались учения МЧС по защите территорий Арктической зоны от чрезвычайных ситуаций. Совместно с губернатором Красноярского края Александром Уссом министр проверял ход строительства новой пожарной части в Норильске.
"Евгений Николаевич спасал жизнь человека", - сообщили в МЧС.
На месте учений работала съемочная группа, ставшая свидетелями произошедшего. По словам главреда RT Маргариты Симоньян, Зиничев стоял на выступе вместе с оператором. Тот сорвался первым, Зиничев бросился в воду его спасать, но разбился о выступ. Их экстренно госпитализировали на вертолете, но они скончались, так и не долетев до больницы.
Глава МЧС Евгений Зиничев погиб, спасая кинематографиста Александра Мельника, уточняет Mash.
Мельник — член гильдии кинорежиссеров России. В Норильске он снимал документальный фильм. Режиссер разбился. Его тоже не смогли спасти. 63-летний Мельник был оператором съемочной группы и работал на месте учений. Он был лауреатом премии «Ника» и снял такие картины, как «Новая земля» и «Территория».
"Курьер. Среда. Бердск" сообщал, что президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагической гибелью 55-летнего генерала Зиничева.