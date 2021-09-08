Имя погибшего, которого спасал ценой своей жизни глава МЧС Зиничев, стало известно
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Имя погибшего, которого спасал ценой своей жизни глава МЧС Зиничев, стало известно

6:47:219/8/2021Фото: Mash
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Член гильдии кинорежиссеров России в Норильске снимал документальный фильм. Режиссер разбился. Его тоже не смогли спасти.

Александр Мельник — член гильдии кинорежиссеров России

Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб 8 сентября во время учений в Красноярском крае. Он приехал в Дудинку, где начались учения МЧС по защите территорий Арктической зоны от чрезвычайных ситуаций. Совместно с губернатором Красноярского края Александром Уссом министр проверял ход строительства новой пожарной части в Норильске.

"Евгений Николаевич спасал жизнь человека", - сообщили в МЧС.

На месте учений работала съемочная группа, ставшая свидетелями произошедшего. По словам главреда RT Маргариты Симоньян, Зиничев стоял на выступе вместе с оператором. Тот сорвался первым, Зиничев бросился в воду его спасать, но разбился о выступ. Их экстренно госпитализировали на вертолете, но они скончались, так и не долетев до больницы.

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб, спасая кинематографиста Александра Мельника, уточняет Mash.

Мельник — член гильдии кинорежиссеров России. В Норильске он снимал документальный фильм. Режиссер разбился. Его тоже не смогли спасти.  63-летний Мельник был оператором съемочной группы и работал на месте учений. Он был лауреатом премии «Ника» и снял такие картины, как «Новая земля» и «Территория».

"Курьер. Среда. Бердск" сообщал, что президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагической гибелью 55-летнего генерала Зиничева.

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