Педофил выманивал интимные фото у детей из Бердска и Новосибирска: Его задержали в Кузбассе

Кемеровские полицейские задержали жителя Новокузнецка, который подозревается в действиях, которые расцениваются как педофилия.
36-летний мужчина становился «другом» по переписке у подростков, которых заинтересовывал разговорами о сексе. Также известно, что он обманом выманивал у детей фотографии интимного свойства. О себе мужчина рассказывал, что несколько лет назад охранял заключенных, а потом пытался устроиться на работу охранником.
- Мужчина переписывался с подростками, говорил с ними о сексе, выманивал интим-фотографии, – сообщил источник КП-Новосибирск.
Случаи переписки с подростками начали фиксироваться с 2014 года когда от него было получено письмо 13-летним подростком из Колывани Новосибирской области, потом завязалась переписка с 14-летним подростком из Московской области. Далее его внимание привлекла девочка из Бердска, которой было 13 лет. Мужчина просил ее прислать фотографии в обнаженном виде.
Переписка велась со многими подростками из разных городов России, средний возраст детей составлял 12-14 лет.
3 сентября стало известно о задержании педофила силами кемеровских правоохранителей, теперь задержанному предъявлено обвинение за развратные действия в отношении несовершеннолетних (часть 3 статьи 135 УК РФ). Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.
Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал, что в Киселевске Кемеровской области задержали педофила, который изнасиловал и убил двух 10-летних девочек.