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Важные открытки в Пост Гедальи 9 сентября для каждого

6:15:019/8/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Пост Гедалии — день траура и поста в иудаизме, отмечаемый 3-го тишрея, на следующий день после Рош Ха-Шана (двухдневного праздника начала нового года).

Пост Гедальи

Пост Гедалии приходится на месяц Тишрей, на следующий день после окончания праздника Рош а Шана (если пост выпадает на Субботу, то его переносят на следующий день).

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Цом Гедалия является одним из четырёх постов, которые связаны с разрушением Первого Храма.

Пост Гедальи

В этот день было постановлено поститься в память о убиении Гедалияху бен Ахикама, который был наместником над Иудеей во времена Первого Храма. Его смерть ознаменовала собой, окончательное разрушение еврейского ешува в эпоху Первого Храма.

Пост Гедальи

Убийство Гедалии ознаменовало собой окончание какой-либо еврейской автономии после того, как был разрушен Первый Храм . После убийства Гедалии, евреи, жившие под его правлением в Израиле, разошлись по другим странам. Часть из них ушли в Египет, спасаясь от мести Вавилонян. Таким образом, это событие ознаменовало собой окончательное разрушение Первого Храма, и в земле Израиле не осталось никакой еврейской суверенности на протяжении 70-ти лет, до Шиват Цион.

Источник: vaikra.com

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