Важные открытки в Пост Гедальи 9 сентября для каждого

Пост Гедалии приходится на месяц Тишрей, на следующий день после окончания праздника Рош а Шана (если пост выпадает на Субботу, то его переносят на следующий день).
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Цом Гедалия является одним из четырёх постов, которые связаны с разрушением Первого Храма.
В этот день было постановлено поститься в память о убиении Гедалияху бен Ахикама, который был наместником над Иудеей во времена Первого Храма. Его смерть ознаменовала собой, окончательное разрушение еврейского ешува в эпоху Первого Храма.
Убийство Гедалии ознаменовало собой окончание какой-либо еврейской автономии после того, как был разрушен Первый Храм . После убийства Гедалии, евреи, жившие под его правлением в Израиле, разошлись по другим странам. Часть из них ушли в Египет, спасаясь от мести Вавилонян. Таким образом, это событие ознаменовало собой окончательное разрушение Первого Храма, и в земле Израиле не осталось никакой еврейской суверенности на протяжении 70-ти лет, до Шиват Цион.
Источник: vaikra.com