Можно ли 9 сентября ходить на кладбище, работать на огороде и заниматься уборкой в День памяти преподобного Пимена Великого?

9 сентября все христиане отметят день памяти Великого Пимена Египетского.
Египетский святой Пимен ушел в монастырь вместе со своими братьями. Все три брата строго вели аскетический образ жизни. Они ели строгую пищу, много молились, и никогда не позволяли себе злиться или ругаться.
Для многих монахов святой Пимен был наставником. Они записывали все его ответы, чтобы служить в помощь другим, кроме них самих. Один монах спросил: “Если я вижу, что мой брат грешит, должен ли я скрывать его вину?” Старец произнес: “Если все станут порицать грехи своих братьев, то Бог будет порицать наши грехи. Поэтому когда вы видите, что брат грешит, не доверяйте своим глазам. Помните, что ваш собственный грех похож на бревно, а грех вашего брата выглядит как щепка, и тогда ты не попадаешь в беду или искушение”.
Святой Пимен дожил до 110 лет, и умер около 450 года. Вскоре после своей смерти он стал признан угодным Богу святым. Его именовали “Великим” в честь великого смирения, праведности и его невероятного служения Господу.
Все православные праздники являются особыми датами для христиан. В эти дни они посвящают себя Господу, полностью отказываются от суеты, присущей всему мирскому, читают молитвы и совершают предписанные обряды. Поэтому работать в такое время не стоит. Но церковь учитывает, что в будние дни у людей может быть работа, поэтому строгого запрета в работе нет.
Ходить на кладбище также не запрещается, но посещая могилу, нельзя сильно унывать.