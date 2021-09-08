Последние фото перед трагической смертью главы МЧС Евгения Зиничева опубликовало ведомство: Каким был 55-летний генерал
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Последние фото перед трагической смертью главы МЧС Евгения Зиничева опубликовало ведомство: Каким был 55-летний генерал

6:11:079/8/2021Фото: mchs.gov.ru
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Он погиб "при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека".

Глава МЧС Евгений Зиничев (на фото - в центре) погиб в Норильске

Во время рабочего визита в Красноярский край 8 сентября трагически погиб глава МЧС России Евгений Зиничев. Он вместе совместно с губернатором региона Александром Уссом проверял ход строительства новой пожарной части в Норильске.  Зиничев приехал в Сибирь в связи с проведением масштабных учений в Арктической зоне. Он лично проконтролировал выполнение подразделениями учебных задач по ликвидации ЧС Дудинского арктического поисково-спасательного отряда МЧС. В это время и произошла трагедия.

На месте учений работала съемочная группа RT, ставшая свидетелями произошедшего. По словам главного редактора канала Маргариты Симоньян, министр стоял на выступе вместе с оператором. Оператор сорвался первым, Зиничев бросился в воду его спасать, но разбился о выступ. Их экстренно госпитализировали на вертолете, но они скончались, так и не долетев до больницы.

Глава МЧС погиб "при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека", сообщили в ведомстве.

Кто такой Евгений Зиничев

Евгений Николаевич Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).

Окончил два факультета (экономический, финансы и кредит) Санкт-Петербургского института бизнеса и права. В 2013 году прошел профессиональную переподготовку в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

В 1984-1986 годах проходил срочную службу на Северном флоте на о. Новая Земля.

С 1987 года служил в органах государственной безопасности СССР. С 1991 года занимал различные должности в органах государственной охраны РФ, в том числе, по словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, в службе безопасности президента РФ Владимира Путина.

С 2014 года Евгений Зиничев был заместителем руководителя службы по борьбе с терроризмом ФСБ России.

С июня 2015 года по июль 2016 года занимал пост начальника управления ФСБ РФ по Калининградской области. В этом качестве также был заместителем председателя областной антитеррористической комиссии, заместителем председателя совета по противодействию коррупции при губернаторе Калининградской области Николае Цуканове.

28 июля 2016 года указом президента Евгений Зиничев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области (Николай Цуканов стал полпредом главы государства в Северо-Западном федеральном округе). Руководил регионом в качестве врио губернатора до 6 октября 2016 года (70 дней).

С октября 2016 года по май 2018 года - заместитель директора Федеральной службы безопасности РФ.

18 мая 2018 года Евгений Зиничев был назначен министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в правительстве Дмитрия Медведева (сменил во главе МЧС Владимира Пучкова). Сохранил свой пост в новом правительстве Михаила Мишустина, сформированном 21 января 2020 года.

С 28 мая 2018 года был членом Совета безопасности РФ.

Генерал армии (2020).

Был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени с изображением мечей, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медалью Суворова. Также имел ведомственные награды Федеральной службы охраны.




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