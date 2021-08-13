Сильный обряд на здоровье в первый день Успенского поста 2021
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Сильный обряд на здоровье в первый день Успенского поста 2021

8:20:068/13/2021Фото: pixabay
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Мед, освещённый на Медовый спас, в дальнейшем люди используют для лечения заболеваний.

мед
Обряд проводится с медом, освященным в церкви

14 августа ежегодно православные верующие празднуют народный праздник Медовый спас, который приурочен к церковным праздникам, посвященным Всемилостивому Спасу и Богородице, первому дню Успенского поста, а также чествованию Животворящего Креста Господня.

В этот праздник, как известно, принято приносить первый урожай мёда для освещения в храмах. После проведения торжественной службы священник выходит к мирянам и освещает их корзинки с составленными туда мёдом и другими продуктами.

Мед, освещённый на Медовый спас, в дальнейшем люди используют для лечения заболеваний. Хотя в первый день на праздничном столе обязательно должны присутствовать блюда с добавлением освещённого мёда.

Одну баночку оставляют про запас, храня ее около икон. В те дни зимой, когда вы заболеваете, этот мёд можно применять для лечения.

Однако и сегодня в народе рекомендуется проводить обряд на здоровье и исцеление от различных заболеваний.

Православная церковь категорически против проведения любых обрядов и заговоров, поскольку они противоречат правилам церкви. Однако, поскольку многие традиции у русских людей сохранились ещё со времён славянской Руси, когда многие были язычниками, славянские традиции и обряды тесно переплелись с православными праздниками.

Один из таких обрядов дошёл до наших дней. Для его проведения вам понадобится стакан теплого молока и ложка освещенного мёда. Молоко нужно прокипятить, немного остудить, туда добавить чайную ложку мёда, и прочитать на него слова заговора:

После этого молоко с медом выпить. Этот обряд можно проводить и в другие дни года.

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