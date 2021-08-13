4 неблагоприятных вида работ на огороде в знаке Скорпиона в выходные 14 и 15 августа 2021 года

В субботу и воскресенье, 14 и 15 августа 2021 года, для дачников и огородников очень благоприятный период для выполнения большинства работ на своём земельном участке. Однако, несмотря на это, запрещённые работы всё-равно будут.
Итак, в огороде можно заняться посевом любых видов салатов, шпината, укропа и петрушки, а также можно посадить головки лука для получения зелёного пера.
На грядки в открытый грунт можно ещё высадить рассаду цветной капусты, а также посадить спаржу, если вы проживаете в тёплом регионе.
В теплицу можно высаживать рассаду огурцов, либо посеять их семенами , также можно посадить редиску и посеять кресс-салат, цветную капусту. Огурцы и капусты высаживаются для сбора урожая поздней осенью. Эти работы можно выполнять, если теплица хорошо держит тепло.
Очень благоприятно проводить в эти выходные полив, производить подкормку и удобрения минеральными и органическими видами. На пустующие участки и грядки можно посеять сидераты, для того чтобы на будущий год урожай был полноценным.
В саду можно высаживать клубнику, также пришло время вырезать старые ветви малины, которые уже отдали урожай этого сезона, а на будущий год ягод с этих веток можно не ждать в силу их старости. Если вы выращиваете саду цветы, то эти два дня хорошо подойдут для посадки любых многолетних цветов, а также кустов роз.
Сегодня можно заниматься изготовлением наливок, а также развешивать на просушку и лекарственные растения.
И в субботу и воскресенье не рекомендуется заниматься:
- выкапыванием картофеля для зимнего хранения
- обрезкой деревьев и кустарников
- садоводом нельзя делить клубнелуковицы цветов
- делить корни многолетних растений