4 неблагоприятных вида работ на огороде в знаке Скорпиона в выходные 14 и 15 августа 2021 года
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4 неблагоприятных вида работ на огороде в знаке Скорпиона в выходные 14 и 15 августа 2021 года

9:20:278/13/2021Фото: pixabay
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На грядки в открытый грунт можно ещё высадить рассаду цветной капусты, а также посадить спаржу, если вы проживаете в тёплом регионе.

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В субботу и воскресенье, 14 и 15 августа 2021 года, для дачников и огородников очень благоприятный период для выполнения большинства работ на своём земельном участке. Однако, несмотря на это, запрещённые работы всё-равно будут.

Итак, в огороде можно заняться посевом любых видов салатов, шпината, укропа и петрушки, а также можно посадить головки лука для получения зелёного пера.

На грядки в открытый грунт можно ещё высадить рассаду цветной капусты, а также посадить спаржу, если вы проживаете в тёплом регионе.

В теплицу можно высаживать рассаду огурцов, либо посеять их семенами , также можно посадить редиску и посеять кресс-салат, цветную капусту. Огурцы и капусты высаживаются для сбора урожая поздней осенью. Эти работы можно выполнять, если теплица хорошо держит тепло.

Очень благоприятно проводить в эти выходные полив, производить подкормку и удобрения минеральными и органическими видами. На пустующие участки и грядки можно посеять сидераты, для того чтобы на будущий год урожай был полноценным.

В саду можно высаживать клубнику, также пришло время вырезать старые ветви малины, которые уже отдали урожай этого сезона, а на будущий год ягод с этих веток можно не ждать в силу их старости. Если вы выращиваете саду цветы, то эти два дня хорошо подойдут для посадки любых многолетних цветов, а также кустов роз.

Сегодня можно заниматься изготовлением наливок, а также развешивать на просушку и лекарственные растения.

И в субботу и воскресенье не рекомендуется заниматься:


  • выкапыванием картофеля для зимнего хранения
  • обрезкой деревьев и кустарников
  • садоводом нельзя делить клубнелуковицы цветов
  • делить корни многолетних растений

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