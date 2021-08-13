Россия хочет стать хозяйкой летней олимпиады в 2036 году

Россия будет претендовать на проведение Олимпиады-2036. Глава МИД Сергей Лавров рассказал что в некоторых городах, которые хотят подать заявки на проведение летних олимпийских состязаний, следует поторопиться.
Данная информация стала известна после выступления министра иностранных дел перед участниками Олимпиады в Токио.
- Рассматривается. Готовятся заявки, - сказал он, отвечая на вопрос о том, рассматривается ли в РФ возможность проведения летних Олимпийских игр в 2036 году. - Несколько городов: совершенно точно Питер, Казань, по-моему.
Представители Ростовской области, если хотят подать заявку, должны поторопиться.
- Несколько городов уже свои заявки представили, поэтому не затягивайте, - заметил министр.
Встреча главы МИД с победителями и призерами Олимпийских игр проходила в народном военно-историческом музейном комплексе Великой Отечественной войны "Самбекские высоты".
Следующие летние олимпийские игры пройдут в 2024 году в Париже, в 2028 году — в Лос-Анджелесе и в 2032 — в Брисбене (Австралия).