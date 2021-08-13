Россия хочет стать хозяйкой летней олимпиады в 2036 году
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
13.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Россия хочет стать хозяйкой летней олимпиады в 2036 году

6:56:598/13/2021Фото: Wikimedia Commons
0

Санкт-Петербург и Казань подали заявки на проведение летних олимпийских игр , которые пройдут через 15 лет, заявил глава МИД Сергей Лавров.

министр иностранных дел России
Сергей Лавров во время встречи с олимпийцами рассказал, что в России готовы принять олимпийские состязания

Россия будет претендовать на проведение Олимпиады-2036. Глава МИД Сергей Лавров рассказал что в некоторых городах, которые хотят подать заявки на проведение летних олимпийских состязаний, следует поторопиться.

Данная информация стала известна после выступления министра иностранных дел перед участниками Олимпиады в Токио.

- Рассматривается. Готовятся заявки, - сказал он, отвечая на вопрос о том, рассматривается ли в РФ возможность проведения летних Олимпийских игр в 2036 году. - Несколько городов: совершенно точно Питер, Казань, по-моему.

Представители Ростовской области, если хотят подать заявку, должны поторопиться.

- Несколько городов уже свои заявки представили, поэтому не затягивайте, - заметил министр.

Встреча главы МИД с победителями и призерами Олимпийских игр проходила в народном военно-историческом музейном комплексе Великой Отечественной войны "Самбекские высоты".

Следующие летние олимпийские игры пройдут в 2024 году в Париже, в 2028 году — в Лос-Анджелесе и в 2032 — в Брисбене (Австралия).

Медведь растерзал 26-летнюю девушку на глазах у ее друзей
Скончалась 25-летняя участница Олимпиады-2016
Стало известно, что нашли в крови МакSим после выхода из комы
Медведь растерзал 26-летнюю на глазах у всех
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Названа невосприимчивая к COVID группа людей
Как выглядит на самом деле Литвинова: трудно поверить
Миллиардер Шестун пропал из тюрьмы: где его нашли
Умерла 4-летняя дочь знаменитого музыканта
олимпиадалетние игрыподача заявкиМИД РФТокио-2020Сергей Лавров
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Дадут провести еще раз?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Привить дочь ради внуков: Коронавирус у детей может привести к бесплодию
6:39:53 8/13/2021
Привить дочь ради внуков: Коронавирус у детей может привести к бесплодию
22 августа - Голубая Луна: Загадываем самое сокровенное желание в последнее Полнолуние лета 2021
6:20:49 8/13/2021
22 августа - Голубая Луна: Загадываем самое сокровенное желание в последнее Полнолуние лета 2021
Меркель заедет Москву 20 августа перед поездкой в Киев
6:20:17 8/13/2021
Меркель заедет Москву 20 августа перед поездкой в Киев
Бердск"Прибабахнутый сосед": Развел опарышей и будит по ночам соседей житель общежития в Бердске
6:12:23 8/13/2021
"Прибабахнутый сосед": Развел опарышей и будит по ночам соседей житель общежития в Бердске
Сына Сергея Фургала сняли в выборов в Госдуму: Избирком забраковал подписные листы
5:56:39 8/13/2021
Сына Сергея Фургала сняли в выборов в Госдуму: Избирком забраковал подписные листы
Столото в тираже 1401 "Русского лото" 15 августа 2021 подарит поездки на Алтай и 800 млн рублей
5:43:43 8/13/2021
Столото в тираже 1401 "Русского лото" 15 августа 2021 подарит поездки на Алтай и 800 млн рублей
Сладкие поздравления для любимых и родных в Медовый спас 14 августа 2021 года
5:39:53 8/13/2021
Сладкие поздравления для любимых и родных в Медовый спас 14 августа 2021 года
Благолепные поздравления и изящные открытки в Успенский пост 14 августа 2021 года
5:31:04 8/13/2021
Благолепные поздравления и изящные открытки в Успенский пост 14 августа 2021 года
БердскИз-за мощного ливня загорелся гараж в Бердске
5:25:43 8/13/2021
Из-за мощного ливня загорелся гараж в Бердске
10-летнего мальчика со 100% поражением лёгких перевозят в Петербург
5:24:40 8/13/2021
10-летнего мальчика со 100% поражением лёгких перевозят в Петербург