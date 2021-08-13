Можно ли собирать мед в Медовый спас 2021?
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Можно ли собирать мед в Медовый спас 2021?

10:20:318/13/2021Фото: pixabay
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Всего за сезон пасечники собирают мед с ульев около 4 раз, поэтому найти к празднику свежий мёд обычно не составляет труда у тех, кто держит свою пасеку.

пасека
Сбор меда в августе осуществляется примерно в четвертый раз

Всем известно, что на Медовый спас, который ежегодно празднуется 14 августа, в храмы верующие приносят урожай мёда для освящения. Считается, что к этому дню пасечники собирают урожай меда, который в конце лета является мёдом, собранным с разнотравья - ароматным и очень полезным.

Примерно к этому времени пчёлы уже перестают приносить новый нектар и приходит пора освобождать ульи от готового мёда. О там, что мёд созрел и готов к откачиванию, говорят полностью запечатанные соты. Если рамку с сотами наклонить, то мёд не течёт, поскольку является уже вызревшим.

Если откачивать мед ранее, то этот мёд не будет обладать нужными сроками хранения, а забродит, поскольку в нем ещё очень много влаги.

Как бы там ни было, необязательно собирать мёд в день наступления праздника, чтобы осветить его в храме. Обычно к этому празднику мёд уже собран заранее, а если пасечник ещё не приступал к откачиванию мёда по причине его незрелости, то можно принести на освещение урожай мёда, собранный ранее.

Всего за сезон пасечники собирают мед с ульев около 4 раз, поэтому найти к празднику свежий мёд обычно не составляет труда у тех, кто держит свою пасеку.

Считается, что в Медовый спас работать запрещено, что можно заниматься только необходимой и срочной работой, такой, как поддержание порядка в доме и приготовление пищи. Поэтому заниматься непосредственно в праздник откачиванием мёда - не самое лучшее занятие в такой большой церковный праздник.

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