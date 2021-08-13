Бесов изгоняла: Мать под кайфом порезала своего 2-летнего сына
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Бесов изгоняла: Мать под кайфом порезала своего 2-летнего сына

7:50:138/13/2021Фото: Flickr
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По версии следствия, в ночь на 13 августа мать собралась убить маленького сына ножом. Малышу смогли оказать помощь, сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.

В Екатеринбурге наркоманка едва не убила сына

Двухлетний ребенок пострадал от наркотического опьянения своей матери.

25-летней женщине показалось, что в ее сына вселился бес и она решила его убить. Происшествие произошло в Екатеринбурге на улице Машинной.

Местный житель рассказал, как все произошло в беседе с Е1.RU.

— Она, возможно, под веществами была, кричала, что в ребенка вселились бесы, сейчас ее задержала полиция, а ребенка отвезли в больницу № 9, — сообщил очевидец.

Состояние пострадавшего малыша тяжелое, ему провели операцию. Мать-наркоманку отправили в другое учреждение - на Сибирском тракте.

Инцидент произошел в ночь на 13 августа, сообщили в региональном управлении СКР.

"Следственными органами Следственного комитета России по Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, 1996 года рождения, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). Наказание за совершение этого особо тяжкого преступления предусмотрено вплоть до 15 лет лишения свободы", — отметили в ведомстве.

По версии следствия, в ночь на 13 августа девушка собралась убить маленького сына ножом. Малышу смогли оказать необходимую медицинскую помощь, сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

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