Фекальный потоп: Арбузы и памперсы достали из канализации дома с затопленным подвалом в Бердске

В пятницу в доме №1 на ул. Ушакова в Бердске произошел потоп. Затопило фекальными стоками подвал многокватирного жилого дома.
Поскольку неподалеку на перекрестке с ул. Ленина горожане увидели, что вытекают стоки из канализационного колодца, они решили, что топит их из-за муниципального Комбината бытовых услуг, в колодце которого произошел подпор.
Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» директор муниципального Комбината бытовых услуг Анатолий Пронюшкин, накануне в сильный ливень кто-то открывал канализационные колодцы, чтобы вода с дорог уходила — ливневки не справляются.
- Но на перекрестке улиц Ленина и Ушакова колодец встал на подпор. А в первом доме на Ушакова начало подтапливать фекалиями. Конечно, жителям некомфортно — запах стоит специфический. Я спустился в подвал и посмотрел — все трубы разгерметизированы, и все стоки с верхних этажей бегут прямо в подвал, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» 13 августа произошедшее Пронюшкин.
По его словам, он устроил допрос представителям УК и выяснил, что на домовых сетях не стоит обратный клапан, который может сдержать стоки. С этим, говорит, согласились и сотрудники УК, и местные жители.
А когда прочистили канализацию, вытащили из нее памперсы, арбузные корки, использованные медицинские маски.
- Люди, унитаз предназначен для того, чтобы смывать не бытовые отходы, а внутренние отходы человека. Другому мусору место в ведре и мусорном контейнере. Каждое инженерное сооружение предназначено для определенных целей. Открыли сегодня камеру и вытащили оттуда автомобильную покрышку. Сама она туда не закатилась. Кто-то же ее туда закинул, - сетует Анатолий Пронюшкин.
Он подчеркнул, что слива нечистот в подвал дома снаружи не было. Он уверен, что это недосмотрела управляющая компания. Но, как всегда, во всем обвиняют КБУ.