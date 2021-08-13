Как готовить картофель к зимнему хранению?

Выращиванием картофеля на собственных участках занимаются совершенно все огородники, у которых площадь участка позволяет это делать. Он высаживается в тёплое время весны, на протяжении лета несколько раз окучивается, пропалывается, обрабатывается от вредителей, а затем бережно выкапывается. Будет очень жалко, если в результате неправильной подготовки к хранению ваш урожай пропадёт в течение зимы.
Поэтому очень важно провести правильную подготовку к хранению этого любимого всеми корнеплода. При соблюдении всех условий во время выкапывания и хранения, вы точно сумеете сохранить ваш урожай, выращенный с любовью, на протяжении всего холодного времени года.
Подготовка начинается сразу с того момента, когда вы убираете картошечку из земли. Сразу после выкапывания ее нужно рассыпать на сухой земле в один слой, желательно выбирать для уборки урожая солнечный день, чтобы картошка хорошо просохла, а солнечные лучи, содержащие ультрафиолет, не оставили на клубнях вредных бактерий. К тому же правильное просушка позволяет шкурке картофеля обрести большую плотность
О том, что картофель качественно просох, будет говорить тот факт, что от корнеплодов легко отделяются остатки земли. Затем наступает этап сортировки. Во время очищения картофеля от земли, вы увидите на картофелинах все червоточины или повреждениями от лопаты ли вил, при помощи которых вы выкопали картофель.
Для длительного хранения хорошо отбирать самый крупный картофель, средний картофель откладывается в качестве семенного материала для посадки, самый мелкий картофель можно отправить на корм скоту.
Все подпорченные картофелины заболеваниями или проволочником ни в коем случае нельзя опускать на хранение вместе со всем остальным картофелем, поскольку они будут источником распространения инфекции, которая сможет уничтожить большую часть вашего урожая.
Если вы находите картофель, пораженный какими-либо заболеваниями, а также проволочником, то эти картофелины лучше сразу утилизировать подальше от собственного участка.
Очень хорошо обработать уже рассортированный картофель любым противогрибковым средством, особенно актуально это если вы храните большой урожай картофеля. После этого клубни переносится в затемненное место, чтобы вся лишняя влага испарилась с поверхности корнеплодов. После этого картофель укладывается в мешки, ящики или сетки и отправляется на хранение в погреб.