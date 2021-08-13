«Пятерочку» и «Магнит» проверит ФАС на картельный сговор из-за роста цен

Антикартельные проверки проведут в крупнейших торговых сетях силами ФАС. Под пристальное внимание ведомства попали такие гиганты как «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель», ООО «Лента» и АО «Тандер» ( «Магнит»).
В рамках проверки будет исследована сфера ценообразования. Россияне стали массово жаловаться на рост цен на продукты, в ведомстве проверят обоснованность данных изменений и возможный антиконкурентный сговор, заключенный между компаниями.
- В случае наличия в действиях проверяемых лиц нарушения запретов, установленных Законом о защите конкуренции, будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, а компаниям может грозить оборотный штраф до 15% от годовой выручки. Оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает 4 трлн рублей, - сообщает ФАС на своем сайте.
Окончательный вывод о причине повышения стоимости продуктов и социально значимых товаров будут сделаны после окончания мероприятий по проверке торговых сетей