«Пятерочку» и «Магнит» проверит ФАС на картельный сговор из-за роста цен
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«Пятерочку» и «Магнит» проверит ФАС на картельный сговор из-за роста цен

9:21:178/13/2021Фото: Flickr
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Оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает 4 трлн рублей.

Рост цен на продукты стал причиной проверки магазинов

Антикартельные проверки проведут в крупнейших торговых сетях силами ФАС. Под пристальное внимание ведомства попали такие гиганты как «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель», ООО «Лента» и АО «Тандер» ( «Магнит»).

В рамках проверки будет исследована сфера ценообразования. Россияне стали массово жаловаться на рост цен на продукты, в ведомстве проверят обоснованность данных изменений и возможный антиконкурентный сговор, заключенный между компаниями.

- В случае наличия в действиях проверяемых лиц нарушения запретов, установленных Законом о защите конкуренции, будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, а компаниям может грозить оборотный штраф до 15% от годовой выручки. Оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает 4 трлн рублей, - сообщает ФАС на своем сайте.

Окончательный вывод о причине повышения стоимости продуктов и социально значимых товаров будут сделаны после окончания мероприятий по проверке торговых сетей

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