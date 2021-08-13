Крыши ЦГБ Бердска выдержали аномальный ливень: Палаты больше не топит

Прошедший накануне в Бердске мощный ливень проверил на прочность крышу горбольницы, которую отремонтировали в 2020 году.
13 августа по поручению мэра Бердска Евгения Шестернина и главврача ЦГБ Аллы Дробинской специалисты-хозяйственники больницы провели специальный технический осмотр кровель. Везде сухо, протечек нет, сообщили в пятницу в пресс-центре мэрии.
В прошлом году губернатор Новосибирской области Андрей Травников лично осмотрел больничные корпуса и распорядился выделить деньги на ремонт крыш. Капитально отремонтировали кровли пяти корпусов Бердской ЦГБ. В общей сложности это 5600 кв. метров. Стоимость полного обновления самого важного элемента любых строений составила 18 млн рублей.
-Все сделано с использованием современных технологий и материалов, как, например, система подогрева кромки кровли. Этот элемент в зимний период препятствует намерзанию льда и снега на краю крыши. Прошедшая зима показала – сделано качественно, - рассказали в мэрии.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", пациенты горбольницы долгие годы жаловались на ужасное состояние помещений в разных корпусах ЦГБ - из-за дырявых крыш вода заливала палаты и коридоры. Многие кровли не ремонтировали с момента постройки зданий.