Крыши ЦГБ Бердска выдержали аномальный ливень: Палаты больше не топит
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Крыши ЦГБ Бердска выдержали аномальный ливень: Палаты больше не топит

8:18:458/13/2021
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Специалисты-хозяйственники больницы провели специальный технический осмотр кровель.  Везде сухо, протечек нет. Новые кровли прошли испытание.

Отремонтированные крыши ЦГБ Бердска выдержали испытание ливнем

Прошедший накануне в Бердске мощный ливень проверил на прочность крышу горбольницы, которую отремонтировали в 2020 году.

13 августа по поручению мэра Бердска Евгения Шестернина и главврача ЦГБ Аллы Дробинской специалисты-хозяйственники больницы провели специальный технический осмотр кровель.  Везде сухо, протечек нет, сообщили в пятницу в пресс-центре мэрии.

В прошлом году губернатор Новосибирской области Андрей Травников лично осмотрел больничные корпуса и распорядился выделить деньги на ремонт крыш. Капитально отремонтировали кровли пяти корпусов Бердской ЦГБ. В общей сложности это 5600 кв.  метров. Стоимость полного обновления самого важного элемента любых строений составила 18 млн рублей.

-Все сделано с использованием современных технологий и материалов, как, например, система подогрева кромки кровли. Этот элемент в зимний период препятствует намерзанию льда и снега на краю крыши. Прошедшая зима показала – сделано качественно, - рассказали в мэрии.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", пациенты горбольницы долгие годы жаловались на ужасное состояние помещений в разных корпусах ЦГБ - из-за дырявых крыш вода заливала палаты и коридоры. Многие кровли не ремонтировали с момента постройки зданий.

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