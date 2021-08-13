Кому полагается субсидия на оплату услуг ЖКХ в Новосибирской области, ответил министр
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Кому полагается субсидия на оплату услуг ЖКХ в Новосибирской области, ответил министр

10:10:268/13/2021Фото: Pixabay
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Величина субсидии рассчитывается из разницы расходов на коммуналку и максимально допустимой доли затрат граждан на эти цели.

В Новосибирской области некоторым жителям положена субсидия на оплату ЖКХ

В Новосибирской области  проводится работа по поддержке семей с низким уровнем дохода. В настоящее время субсидии на уплату ЖКУ получают не менее 25 тысяч семей, по которым принято положительное решение. Государственная мера поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг предоставляется исходя из величины среднедушевого дохода.

О государственной помощи 13 августа рассказал министр труда и социального развития региона Ярослав Фролов. Величина субсидии рассчитывается из разницы расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, рассчитанных по региональному стандарту, и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. Все данные о стандартах региона доступны на сайте министерства.

- При среднедушевом доходе семьи до двух прожиточных минимумов максимально допустимая доля расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи составляет 16%, свыше двух прожиточных минимумов – 22% от общего дохода семьи.

В 2021 году прожиточный минимум семьи определяется исходя из прожиточных минимумов для трудоспособного населения – 13 054 рублей, пенсионеров – 10 378 рублей, детей – 12 729 рублей.

Подать заявление на услугу можно через единый портал Госуслуг, в МФЦ и центрах социальной поддержки населения по месту жительства.

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