"Охоту" на фертильных женщин предсказал главный акушер-гинеколог Новосибирской области
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"Охоту" на фертильных женщин предсказал главный акушер-гинеколог Новосибирской области

10:36:088/13/2021Фото: Бердской ЦГБ
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Показатели рождаемости падают из-за множества причин: от плохого здоровья и социальных тенденций до отголосков Великой Отечественной войны.

Рэм Волков стал новым начмедом Бердской ЦГБ

Главный акушер-гинеколог Новосибирской области Рэм Волков считает, что несколько факторов влияют на уменьшение числа фертильных женщин в регионе. Количество их настолько сокращается, что из-за дефицита на них объявят "охоту".

Как полагает доктор, наблюдается тенденция снижения репродуктивного возраста у женщин. На это оказывают влияние плохая экология, стрессы или болезни. Кроме того, есть социальные факторы, свойственные странам с развитой экономикой – женщины стремятся к независимости и добровольно отказываются от рождения детей.

По словам врача, сейчас мужчин репродуктивного возраста меньше, чем женщин, потому что сказываются последствия демографического провала со времен Великой Отечественной войны. Но ситуация может поменяться с точностью до наоборот и в меньшинстве останутся уже женщины.

В будущем снижение рождаемости, по мнению врача, возможно из-за повышение возраста рождения первенца. Если 20 лет назад девушки впервые рожали, в среднем, в возрасте 21 год, то сегодня - в 28 лет.

-Со временем возраст будет увеличиваться, – цитирует Волкова НГС.

Планка уже выше рекомендованного для первых родов возраста (от 20 до 25 лет). При этом для рожающих после 35 лет в разы возрастает риск, что ребенок появится на свет с генетическими аномалиями. Для мужчин этот риск тоже есть, если они захотят стать отцами после 40 лет.

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