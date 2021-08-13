"Охоту" на фертильных женщин предсказал главный акушер-гинеколог Новосибирской области

Главный акушер-гинеколог Новосибирской области Рэм Волков считает, что несколько факторов влияют на уменьшение числа фертильных женщин в регионе. Количество их настолько сокращается, что из-за дефицита на них объявят "охоту".
Как полагает доктор, наблюдается тенденция снижения репродуктивного возраста у женщин. На это оказывают влияние плохая экология, стрессы или болезни. Кроме того, есть социальные факторы, свойственные странам с развитой экономикой – женщины стремятся к независимости и добровольно отказываются от рождения детей.
По словам врача, сейчас мужчин репродуктивного возраста меньше, чем женщин, потому что сказываются последствия демографического провала со времен Великой Отечественной войны. Но ситуация может поменяться с точностью до наоборот и в меньшинстве останутся уже женщины.
В будущем снижение рождаемости, по мнению врача, возможно из-за повышение возраста рождения первенца. Если 20 лет назад девушки впервые рожали, в среднем, в возрасте 21 год, то сегодня - в 28 лет.
-Со временем возраст будет увеличиваться, – цитирует Волкова НГС.
Планка уже выше рекомендованного для первых родов возраста (от 20 до 25 лет). При этом для рожающих после 35 лет в разы возрастает риск, что ребенок появится на свет с генетическими аномалиями. Для мужчин этот риск тоже есть, если они захотят стать отцами после 40 лет.