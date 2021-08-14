61-летняя бабушка обручилась с юношей 24 года, который называет ее "моя королева"

Бабушка и ее жених бросили вызов ненавистникам и обручились, несмотря на 37-летнюю разницу в возрасте, пишет dailymail.co.uk.
Коран Маккейн, которому сейчас 24 года, и его невеста, Шерил МакГрегор, 61 год, из Рима, штат Джорджия, впервые встретились, когда ему было всего 15 лет, но настаивают на том, что до прошлого года между ними не было романтических чувств.
Несмотря на то, что он был моложе одного из ее собственных детей, они оба говорят, что их сексуальная жизнь фантастическая, и у них отличная химия.
Невеста сказала, она действительно расстроена ненавистными комментариями, размещенными в Интернете, где она с гордостью делится видеозаписями из их жизни, но изо всех сил старается их игнорировать.
Отважная пара даже создала учетную запись Only Fans для более дерзкого контента.
В Коране сказано: «Несмотря на то, что это разница в возрасте, мы никогда не думаем об этом, потому что у Шерил очень молодой дух, душа и сердце. Я думаю, что самым большим заблуждением является то, что я использую ее или жду, когда меня включат в завещание».
Шерил сказала: «Это другое, это потрясающе, он очень сострадателен ко мне, и я думаю, это потому, что он моложе».
«У меня не могло быть этого ни с кем другим, он очень эмоциональный, и это то, с чем я никогда не сталкивалась - они все были в ярости, и он эмоционально в хорошем смысле этого слова, потому что он показывает мне, что ему действительно не все равно».
Его аккаунт в TikTok, @ ttvleolove-3, имеет более 826 000 подписчиков и почти 13 миллионов лайков.
Впервые пара познакомилась, когда они работали в ресторане быстрого питания Dairy Queen в 2012 году.
Сын Шерил Крис был его менеджером, и она приходила к нему на работу, чтобы проверить его или поесть, но Корану в то время было всего 15, так что романтических отношений не было.
«Мы мало думали друг о друге - она водила голубую Carrera, и это единственная причина, по которой я ее заметил!» он сказал.
В конце концов он оставил свою работу, и пара потеряла контакт до 4 ноября прошлого года, когда Коран пошел в магазин, где Шерил работала кассиром.
Коран сказал: «Раньше я видел ее каждый день, она всегда была бы такой счастливой, но сегодня ей было грустно, и я спросил ее, что случилось, и она плакала».
Кассирша Шерил была расстроена тем, что разместила видео с ее танцами в своем TikTok и получала ненавистные комментарии, и Коран помог ее утешить.
Они поддерживали связь и даже сняли несколько видеороликов, в которых они танцуют вместе, которые стали вирусными и собрали 1,3 миллиона лайков.
Пара сблизилась, и со временем их отношения переросли в романтические.
«Мы связаны на духовном уровне», - сказал опекун Коран.
«Независимо от ситуации, у нас просто есть определенная атмосфера, которая соединяется каждый раз, когда мы находимся рядом друг с другом.
«Мы пошли на свидание, и я сказал ей, что чувствую, что улавливаю чувства. Она сказала, что тоже, но просто не думала, что мы должны переходить эту черту, потому что друзья не всегда остаются друзьями, когда встречаются».
Несмотря на то, что изначально они пытались сохранить платонизм, нетрадиционные неразлучники больше не могли отрицать свои чувства и завязали интимные отношения.
Шерил сказала: «Между ним и мной есть что-то такое, что я никогда не думала, что мы будем вместе вот так, он просто потрясающий человек.
«С ним другая химия, хотя он моложе, у нас много химии из-за того, через что мы прошли, и это сближает нас».
И Коран, и Шерил описывают свою сексуальную жизнь как «потрясающую».
Коран сказал: «С каждым разом становится все лучше и лучше, это довольно нормально, в этом нет ничего необычного, но для меня это потрясающе. Она знает, что делает - это лучшая часть!»
Шерил всего на шесть лет младше бабушки Корана и на восемь лет моложе его деда.
Ее младшая дочь на три года старше его, ей 29.
Коран сказал: «Никто не принимал, все думали, что мы шутим, или думали, что это все игры. Некоторые из семи ее детей отвернулись от нее из-за того, что она встречалась с более молодым чернокожим мужчиной. Ей было очень больно. Ей было больно, потому что она воспитывала их не такими ... »
Но Коран настаивает, что его семья приняла это, потому что они видели, насколько счастливы они вместе.
Другое дело - социальные сети - Шерил настолько возненавидели ее аккаунт в TikTok, что ее забанили на платформе.
Коран сказал: «Нам пришлось создать для нее еще две учетные записи, чтобы продолжать танцевать.
«Каждый день кто-то приходит за ней, они называют ее «зомби», «ходячие мертвецы» или «убийца склепов».
«Ненавистные вещи вроде «почему ты ее выкопал» или «отвезти ее обратно в дом престарелых », ненависть в этом приложении нереальна».
Тысячи комментаторов называют Шерил его «бабушкой» или говорят, что их необычные отношения незаконны, постоянно напоминая им о 37-летней разнице в возрасте.
Шерил сказала: «Иногда это заставляет меня плакать, потому что становится так ужасно.
«Это также влияет на мою жизнь, я долгое время строил себя, и пребывание на TikTok разрушило все это, и я постоянно пытаюсь поднять эту самооценку, и это очень-очень сложно».
Коран сказал: «Некоторые вещи, которые они сказали, действительно беспокоят Шерил, но теперь у нее есть я, я пойду на войну за нее, это моя королева.
Они обручились 31 июля и надеются вскоре пожениться.
Коран сказал: «Продолжайте делать то, что делает вас счастливым. В конце концов, все будут судить тебя за что-то, так что ты можешь делать то, что считаешь правильным, и никогда не позволять кому-то лишать тебя покоя».
Шерил сказала: «Не ищи любви, потому что она найдет тебя, потому что я не искала любви, она нашла меня, и это потрясающе».