Из-за наводнения эвакуировали около 1000 детей из четырех лагерей Кубани
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Из-за наводнения эвакуировали около 1000 детей из четырех лагерей Кубани

8:46:058/14/2021Фото: vk.com
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В ряде районов Кубани ожидается прохождение сильных осадков из-за мезоциклона, на некоторых территориях уже ввели режим ЧС.

паводок наводнение
Кубань снова затопило

Краснодаре из-за наводнения эвакуировали отдыхающих из четырех детских лагерей, сообщили  в пресс-службе главка МЧС России по Краснодарскому краю в пятницу.

"По состоянию на 19:00 13 августа 2021 года на территории Краснодарского края в трех муниципальных образованиях подтоплено... четыре социально значимых объекта (детский оздоровительный лагерь "Огонек" в Анапе, детский оздоровительный лагерь "Северянка" в районе ст. Голубицкой Темрюкского района, а также два объекта в с. Ачуево Славянского района - детские лагеря "Лебяжий Берег" и "Ровесник")", - говорится в сообщении.

В лагере "Северянка", где размещены 330 человек, произошло подтопление территории лагеря без захода воды в корпуса. Воспитанников лагеря переместили в безопасное место размещения. Из детского оздоровительного лагеря "Огонек"  проведена эвакуация 332 детей. Из "Лебяжьего Берега" эвакуированы 225 детей, из "Ровесника" - 45 детей перевезли в школу с. Ачуево. Всего эвакуированы 932 ребенка. В МЧС подчеркнули, что во всех местах эвакуации для детей организовано питание.

По данным Анапского отдела МВД, сотрудники полиции проводят мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и эвакуации людей из зон подтопления. В Instagram-аккаунте уточнили, что из лагеря "Огонек" также эвакуировали 50 сотрудников санатория. Кроме того, эвакуированы 8 человек в поселке Уташ.

"Жизни и здоровью эвакуированных ничего не угрожает, их транспортировали в два пункта временного размещения, организованных администрацией города-курорта Анапа", - отметили в полицейском ведомстве.

В прокуратуре ведется мониторинг ситуации в других детских санаторно-курортных организациях, расположенных в зоне прохождения мезоциклона и мощных ливней.

В ряде районов Кубани ожидается прохождение сильных осадков из-за мезоциклона, на некоторых территориях уже ввели режим ЧС. Из-за стихии произошло отключение электроэнергии у более чем 29 тыс. человек, нарушено движение автомобилей по трем участкам трассы Новороссийск - Керчь, передает ТАСС.

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