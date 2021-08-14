Из-за наводнения эвакуировали около 1000 детей из четырех лагерей Кубани

Краснодаре из-за наводнения эвакуировали отдыхающих из четырех детских лагерей, сообщили в пресс-службе главка МЧС России по Краснодарскому краю в пятницу.
"По состоянию на 19:00 13 августа 2021 года на территории Краснодарского края в трех муниципальных образованиях подтоплено... четыре социально значимых объекта (детский оздоровительный лагерь "Огонек" в Анапе, детский оздоровительный лагерь "Северянка" в районе ст. Голубицкой Темрюкского района, а также два объекта в с. Ачуево Славянского района - детские лагеря "Лебяжий Берег" и "Ровесник")", - говорится в сообщении.
В лагере "Северянка", где размещены 330 человек, произошло подтопление территории лагеря без захода воды в корпуса. Воспитанников лагеря переместили в безопасное место размещения. Из детского оздоровительного лагеря "Огонек" проведена эвакуация 332 детей. Из "Лебяжьего Берега" эвакуированы 225 детей, из "Ровесника" - 45 детей перевезли в школу с. Ачуево. Всего эвакуированы 932 ребенка. В МЧС подчеркнули, что во всех местах эвакуации для детей организовано питание.
По данным Анапского отдела МВД, сотрудники полиции проводят мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и эвакуации людей из зон подтопления. В Instagram-аккаунте уточнили, что из лагеря "Огонек" также эвакуировали 50 сотрудников санатория. Кроме того, эвакуированы 8 человек в поселке Уташ.
"Жизни и здоровью эвакуированных ничего не угрожает, их транспортировали в два пункта временного размещения, организованных администрацией города-курорта Анапа", - отметили в полицейском ведомстве.
В прокуратуре ведется мониторинг ситуации в других детских санаторно-курортных организациях, расположенных в зоне прохождения мезоциклона и мощных ливней.
В ряде районов Кубани ожидается прохождение сильных осадков из-за мезоциклона, на некоторых территориях уже ввели режим ЧС. Из-за стихии произошло отключение электроэнергии у более чем 29 тыс. человек, нарушено движение автомобилей по трем участкам трассы Новороссийск - Керчь, передает ТАСС.