Сильнейший геоудар в конце августа 2021 года: как справиться с магнитной бурей метеопатам
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Сильнейший геоудар в конце августа 2021 года: как справиться с магнитной бурей метеопатам

7:20:518/14/2021Фото: pxhere
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В такие сильно страдают сосуды, а потому возможны сильные головные боли вплоть до мигреней, скачки артериального давления, проблемы с дыханием, боли в суставах.

закат
Предстоящая буря будет очень сильной

29 августа 2021 года начнется последняя буря августа, которая будет однодневной, но довольно сильной. Сила геомагнитных ударов достигнет 5 баллов.

Несмотря на то, что буря продлится всего сутки, она затронет ночь, а потому недомогания могут начаться заранее, с вечера, за ночь организм не сможет отдохнуть, а весь следующий день метеозависимые будут себя чувствовать еще более разбито. Спасает только то, что это будет воскресенье - нерабочий день, а потому возможностей благополучно пережить магнитную бурю будет больше.

Больше всего будут страдать метеозависимые, а также те, кто имеет серьезные хронические заболевания сердца и нервной системы. В такие сильно страдают сосуды, а потому возможны сильные головные боли вплоть до мигреней, скачки артериального давления, проблемы с дыханием, боли в суставах. Также будут страдать те, кто недавно перенес тяжелые болезни и находится в стадии восстановления своего здоровья.

Постарайтесь в этот день отказаться от выполнения физических работ. Посвятите день отдыху и своему здоровью. Благоприятно отдыхать, спать, своевременно принимать лекарства. Постарайтесь в этот день питаться правильно или устроить себе разгрузочный день. Откажитесь от кофею алкоголя, тяжелой и жирной пищи.

Во время принимайте назначенные вам лекарства, не игнорируйте советы медиков о проведении водных процедур, пешеходных прогулках, соблюдении режима дня. Благоприятно принимать успокоительное, которое может быть на травах, принимать чай на травах. Благоприятно пить чай с мелиссой и мятой, особенно перед сном.

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