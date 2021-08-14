Сильные обряды с яблоками на Яблочный спас 2021: На богатство и счастливую семейную жизнь

19 августа люди отмечают Яблочный спас. Но это народное название великого церковного праздника Преображения Господня. Знающие говорят. что белая магия в этот день придает яблокам особую силу, ведь, наверное, все слышали, что первое освященное яблоко может исполнить ваше желание.
При помощи яблок сегодня можно будет эффективно прогонять порчу или сглаз, исцелиться, привлечь в свою жизнь удачу, счастье и благополучия при произнесении специальных заговоров.
Обряд на счастье в семье
Для проведения этого обряда вам потребуется несколько яблок свежего урожая, которые должны быть не освященными в храме. Желательно нарвать не свои яблоки, а попросить у соседей, либо в чьём то саду, в обмен на какое-то угощение или вознаграждение.
После того, как сядет солнце вам нужно зажечь церковную свечу, вокруг неё разложить яблоки. Внимательно смотрите на огонек свечи, при этом произнесите слова заговора:
После того, как вся свеча догорит, всё нужно убрать, а на следующий день яблоки нужно раздать первым встречным людям, при этом представляя, что вы раздаете им любовь и добро. Это делается для того, чтобы усиленная заговором энергетика вернулась к вам в многократном размере.
Обряд на богатство
Для того, чтобы привлечь он ваш дом финансовое благосостояние, а самому стать успешнее, в трех разных местах в Яблочный спас нужно купить три разных яблока. Покупая каждое яблоко вам нужно сказать: "Как яблочко в дом, так и деньги в дом, сказано-сделано".
После этого вам нужно вернуться домой, совершенно ни с кем не разговаривая по дороге. Как только придёте в дом, все три яблока тщательно помойте, не отвлекайтесь ни на какие посторонние шумы и предметы. Яблоки высушить, а затем в течение этого же дня, все три яблока нужно съесть поровну с вашими членами семьи.