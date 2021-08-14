Умопомрачительное открытие ученых связывает здоровье кишечника с изменением возраста
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Умопомрачительное открытие ученых связывает здоровье кишечника с изменением возраста

8:43:048/14/2021Фото: pixabay.com
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Многие ученые называют кишечник вторым мозгом, потому что он производит многие из тех же нейромедиаторов, что и мозг, например, дофамин и гамма-аминомасляную кислоту.

женщина
Как жить дольше: здоровье кишечника может быть ключом к долгой жизни

Процесс старения вызывает серьезные изменения в организме человека, в основном на клеточном уровне. Однако новый эксперимент на грызунах показал, что ухудшение когнитивного здоровья можно обратить вспять.

Микробные вещества кишечника все чаще признаются в качестве важного регулятора иммунитета хозяина и здоровья мозга. Уже почти десять лет накапливаются доказательства того, что состав микробиома меняется с возрастом. Изменения, вызванные старением, были связаны со снижением когнитивных функций и другими состояниями психического здоровья. Новое исследование, проведенное на мышах, показало, что одна процедура может полностью изменить аспекты процесса старения, пишет express.co.uk.

Исследование, опубликованное в «Журнале старения» в понедельник, показало, что у старых мышей, которые получали микробиоту от более молодых мышей, улучшились функции мозга и поведение.

Микробиота кишечника - это термин, используемый для описания скопления бактерий, архей и эукариот, колонизирующих желудочно-кишечный тракт.

Маркус Бёме, нейробиолог из Университетского колледжа Корка и автор исследования, сказал, что новая модель мыши дала убедительное понимание того, как желудок влияет на здоровье нашего мозга с возрастом.

Он сказал: «Было действительно здорово увидеть, что полное изменение микробиомов <мышей> действительно может превзойти такое влияние на когнитивное поведение, как почти схожее с успеваемостью молодых мышей, это было довольно сногсшибательно».

Для анализа исследователи собрали образцы фекалий у более молодых мышей и перевели их в кишечник более старых мышей, чтобы культивировать аналогичные кишечные микробиомы.

Исследователи отметили, что эта процедура была осуществима только потому, что у старых мышей микробиота кишечника уже аналогична микробиоте более молодых мышей.

Затем команда провела поведенческие тесты старшим мышам, чтобы измерить, как могла измениться функция их мозга.

Это было определено путем погружения мышей в бассейн с водой, чтобы наблюдать, насколько эффективно они перемещаются к платформе, процедура, известная как тест воды Морриса.

После этого исследователи провели дополнительное исследование гиппокампа, чтобы определить, как мозг мышей изменился после трансплантации.

Хотя трансплантация фекальной микробиоты вряд ли будет практиковаться на людях, она дает ценную информацию о том, какие микробы могут отсутствовать в микробиоте пожилых людей.

Джон Сайран, также автор исследования, пояснил: «Я не рекомендую проводить пересадку фекалий у людей, потому что у нас нет доказательств того, что это сработает у людей.

«Но у нас есть доказательства того, что, воздействуя на микробы, мы можем определить, какие именно штаммы отсутствуют».

Кэтрин Гузетта, доктор философии. студент Университетского колледжа Корка и автор исследования отметили, что знание здоровья кишечника может также улучшить качество жизни домашних животных, позволяя им чувствовать себя хорошо до старости.

Кроме того, исследование может выявить, какие аспекты диеты необходимы для здоровья мозга с возрастом.

Предыдущие исследования выявили прочные связи между кишечником и мозгом, в частности их способность общаться друг с другом через блуждающий нерв.

Нерв посылает сигналы из желудочно-кишечного тракта в мозг.

Многие ученые называют кишечник вторым мозгом, потому что он производит многие из тех же нейромедиаторов, что и мозг, например, дофамин и гамма-аминомасляную кислоту.

Серотонин, который играет ключевую роль в регулировании настроения, также вырабатывается в пищеварительном тракте.

За последние пару десятилетий многочисленные исследования предоставили доказательства того, что возрастные сдвиги в микробиоме кишечника способствуют повышению предрасположенности пожилых людей к определенным заболеваниям.

Такие заболевания включают сердечно-сосудистые заболевания, рак, ожирение, диабет и нейродегенеративные заболевания, которые влияют на когнитивное здоровье.

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