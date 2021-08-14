Судный день: NASA сообщает об опасном астероиде 21 августа 2021 года
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Судный день: NASA сообщает об опасном астероиде 21 августа 2021 года

9:20:368/14/2021Фото: piqsels
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Учитывая его размеры и скорость движения, а также то, что он может приблизиться к нашей Земле, статус потенциально опасного с астероида не снимается.

астероид
Угроза из космоса приблизится 21 августа

В 2016 году в космосе был обнаружен огромный астероид, превышающий размеры других аналогичных астероидов на 99% . За ним наблюдали очень долгое время, изучая в точности его размеры и траекторию. По окончании исследования были сделаны выводы о том, что астероид AJ193  относится группе Аполлонов и является потенциально опасным для Земли, поскольку его траектория пролегает очень близко к нашей планете.

Его приближение ожидается уже 21 августа 2021 года. Габариты космического тела оценены довольно точно - они составляют в диаметре 1370 м.

Ученые из центра НАСА поспешили успокоить население Земли, поскольку считают, что реальной угрозы столкновения с нашей планетой нет, поскольку максимальное сближение с нами составит 3,427 млн километров от поверхности нашей планеты. Это расстояние превышает то, на которое удалена от нас Луна.

Однако скорость астероида тоже довольно внушительна и составляет 26 км в одну секунду. Учитывая его размеры и скорость движения, а также то, что он может приблизиться к нашей Земле, статус потенциально опасного с астероида не снимается, поскольку достоверно неизвестно, не может ли какое-либо гравитационное поле в космосе изменить его траекторию полета.

Если мы все благополучно переживем 21 августа, то следующее приближение данного астероида нам можно будет ожидать через 42 года, в 2063 году.

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