Как заморозить зеленый горошек на зиму?

Зелёный горошек является очень ценной культурой, которая обладает прекрасными вкусовыми качествами, также питательными свойствами, насыщая наш организм такими необходимыми для нас витаминами и минералами.
Если в этом году у вас уродился хороший урожай, а ребятишки уже наелись свежего горошка, то замораживание является довольно простым, безопасным и очень удобным способом его заготовки на зиму в домашних условиях.
Если вырастили мозговые сорта гороха, они прекрасно подойдут для того, чтобы в сыром виде их добавлять в свежие салаты. Это именно такие сорта горошка консервируют на промышленных предприятиях, а мы потом довольно часто такой горошек используем салатах, например, в оливье. Зелёный горошек замораживаются без стручка.
Если вы выращивали лущильные сорта гороха, то он замораживается для того, чтобы впоследствии его использовать для приготовления первых и вторых блюд.
Самым простым способом заготовки является заморозить зеленый горошек в морозилке без предварительной обработки. Однако без бланшировки любой горошек со временем потеряет свой привлекательный вид. Горошины перед замораживанием мыть не нужно, потому что все равно мы их будем бланшировать кипятком.
Бланширование предполагает буквально ошпаривание кипятком горошинок. Она позволяет сделать горошек более нежным, а также сохранить его внешний вид и питательные свойства время хранения.
Для этого горошек засыпают в кипящую воду буквально на 2-3 минуты, после чего вынимают, обсушивают и замораживают. Отправлять на замораживание горошек лучше после полного высыхания, чтобы горошинки не смораживались.
Можно использовать горох для приготовления овощных смесей. Перед приготовлением зимой размораживать горошек не нужна, он засыпается в блюда прямо замороженным, а оттаивать он будет уже в процессе приготовления.