Что приготовить из цветной капусты – быстро и вкусно

Даже на самой строгой диете всегда разрешается употреблять цветную капусту, поскольку она содержит очень большое количество полезных микроэлементов, при этом обладая очень низкой калорийностью. Даже детское питание для первых прикормов обязательно содержит линейку, в которой содержится цветная капуста.
Август, это тот самый месяц, когда цветная капуста поспевает, а люди собирают её первые урожаи. Даже если вы не являетесь счастливым обладателем собственного земельного участка, сегодня на рынке цветную капусту можно приобрести свободно и не за большие деньги.
Сегодня мы расскажем вам как приготовить цветную капусту в духовке с хрустящей сырной корочкой. Это блюдо готовится очень быстро. Готовая капусточка обладает замечательным сливочным ароматом, понравится она совершенно всем, даже маленьким детям.
Никаких особенных ингредиентов рецепт не содержит, но если вы хотите чтобы хрустящая сырная корочка была побольше, то количество сыра можно увеличить. Готовить можно не только из свежей, но из замороженной капусты, которую предварительно за полчаса до начала готовки нужно достать из морозилки. Итак, вам понадобится 1 кочан цветной капусты, 200 гр твердого сыра, 10 г сливочного масла для смазывания формы, 5 столовых ложек майонеза или сметаны, соль добавляем по вкусу.
Цветную капусту очищаем от листьев и разбираем на небольшие соцветия, ополаскиваем. Перед началом готовки капусту нужно бланшировать в солёной воде примерно 10 минут, после чего, выложив её на дуршлаг, подождать, пока вся вода стечёт. Сливочным маслом протираем форму, в которой будем запекать нашу капусту.
Капусту перекладываем в миску, смешиваем её с майонезом или сметаной, в которую предварительно нужно добавить соль. В таком виде капусту выкладываем в форму, сверху посыпаем натёртым сыром. Теперь форму с капустой нужно отправить в духовку на 180°, где нужно её протомить около 20 минут. Как только вы увидите сверху румяную корочку - капуста готова.