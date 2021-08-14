Чудодейственные открытки в День Василия Блаженного 15 августа

Сегодня Церковь празднует память блаженного Василия, Христа ради юродивого, Московского чудотворца. Образ этого подвижника знаком каждому верующему с ранних лет. Он всегда был одним из самых почитаемых святых на Руси. Всемирную известность его имя приобрело благодаря прекрасному храму – собору Василия Блаженного, хотя, как известно, эта церковь посвящена Покрову Пресвятой Богородицы. Так, Господь и Пречистая Его Матерь прославили того, кто при жизни делал все, чтобы скрыться от человеческой славы.
Юродивый – особый чин святости, распространившийся именно в России. Он всегда вызывал особо трепетное к себе отношение, многие иконописцы, художники, поэты, литераторы, музыканты посвящали свои творения осмыслению этого образа.
Убывает день осенний,
Умолкает птичье пенье.
И сегодня выпал в срок
Первый беленький снежок.
В этот день Андрей блаженный
Видел свет неизреченный:
Богоматерь во Влахернах
Богу молится о верных.
Всех невидимым покровом
Благодатно осеняет
И в земном пути суровом
От несчастий сохраняет.
***
Восемьдесят восемь лет юродивый прожил…
Много интересного он в жизни совершил,
И даже после смерти продолжались чудеса —
Исцелялись у людей больные телеса.
В Москве, на Красной Площади Блаженный погребён,
И собор Покровский в честь Святого наречён.
Название второе дожило до наших дней —
И служит уважением к Святому всех людей.
Дворец великолепный и надменный,
Творенье рукокрылых мастеров,
Стоял собор, безмолвный и блаженный,
Набросив златотканый свой покров…
Стоял он величаво, гордо, пышно;
Неодолимо в сказку он манил —
И мне, будто во сне, вдруг стало слышно…
Как колокольчик в сердце зазвонил.
В который раз звонит он лет уж триста?
Не сосчитать бесчисленных звонков!
Казалась роспись чудом кисти,
Автографом, дошедшим из веков.
И красоты нездешней отраженью
Я подивился, трепет не тая,
И я не знаю, кто же был блаженней
В тот миг связующий — собор иль я?..
И, заглядевшись на чуднЫе фрески,
Я забывал, поверив в чудеса,
Что гениальным мастерам в отместку
Царь, по преданью, выколол глаза…
Стоял собор, безмолвный и блаженный,
И захотелось, глядя в небеса,
Построить храм в душе своей нетленный,
Покуда смерть не выклюет глаза…
Источник: chto-takoe-lyubov.net, detstih.ru