Съемки "Властелина колец" перенесли из Новой Зеландии в Великобританию

«Властелин колец» перенес съемки грядущего видео Amazon Prime Video из Новой Зеландии в Великобританию во втором сезоне.
Этот переезд является важной парой для Британии, поскольку съемки в первой серии «Властелина колец» уже завершены. Когда начинается пост-продакшн, Amazon Studios обратили внимание на будущие сезоны и с гордостью объявили, что Великобритания станет домом для предстоящих съемок, пишет express.co.uk.
Сериал, у которого пока нет официального названия, основан на книгах Дж. Р. Р. Толкина и должен выйти в 2022 году.
Amazon заявила, что переход в Великобританию «согласуется со стратегией студии по расширению производственных площадей и инвестированию в студийные помещения по всей» стране.
Вернон Сандерс, вице-президент и соруководитель телекомпании Amazon Studios, сказал: «Мы хотим поблагодарить народ и правительство Новой Зеландии за их гостеприимство и преданность делу, а также за предоставление сериалу «Властелин колец» прекрасного места для начала. эпическое путешествие.
«Мы благодарны Комиссии по кинематографии Новой Зеландии, Министерству бизнеса, инноваций и занятости, туризма Новой Зеландии, Auckland Unlimited и другим за их колоссальное сотрудничество, которое поддержало киносектор Новой Зеландии и местную экономику во время производства первого сезона."
Новая Зеландия была местом съемок трилогии «Властелин колец» и фильмов «Хоббит».
Серия Amazon считается самой дорогой из когда-либо созданных с бюджетом в 336 миллионов фунтов стерлингов.
Этот шаг поможет поднять экономику Великобритании, поскольку, вероятно, он станет еще более популярным туристическим направлением для поклонников Толкина.
Джей Ди Пейн и Патрик Маккей будут выступать в роли организаторов шоу и исполнительных продюсеров сериала, в то время как актеры, объявленные в составе актерского ансамбля, включают Синтию Аддай-Робинсон, Морфидд Кларк, Исмаэль Круз Кордову, Софию Номвет и Ллойд Оуэн.
По словам Amazon, драма будет изображать вторую эпоху истории Средиземья Толкиена.
Действие происходит за тысячи лет до книг «Хоббит» и «Властелин колец», и в нем рассказывается о «долгожданном возрождении зла в Средиземье».
Министр по культуре Оливер Дауден сказал: «Рад слышать, что Amazon будет снимать вторую серию своего блокбастера« Властелина колец »прямо здесь, в Великобритании.
«С нашими сильными сторонами в области талантов, производства и прекрасной среды, созданной инициативами правительства Великобритании, включая креативные налоговые льготы и схему перезапуска кино и телевидения, ясно, что мы привлекаем к нашим берегам самых лучших создателей контента в мире.
«Тысячи высококачественных рабочих мест по всей Великобритании будут созданы и поддержаны телесериалом« Властелин колец », так что это очень захватывающая новость, поскольку мы строим все лучше».
Ранее в этом месяце Amazon поделилась первым изображением из сериала, и фанаты сразу же начали размышлять о том, где находится это место.
Некоторые считают, что это нуменорский город, что подтверждается сеттингом Второй Эпохи сериала.
Однако при ближайшем рассмотрении некоторые зрители отметили, что город на фотографиях - это Валинор, более известный как Бессмертные земли.
За городом можно увидеть два высоких дерева, которые кажутся источником света для города.
Это означает, что действие сериала происходит до их разрушения, что является основной сюжетной линией Второй Эпохи.
Многие фанаты отправились в Твиттер, чтобы прокомментировать изменение местоположения одним постом: «Некоторые люди жалуются, что второй сезон #LordOfTheRings Amazon будет сниматься в Великобритании, а не в Новой Зеландии.
«Я думаю, что это было преступление, которое Джексон снял в Новой Зеландии, когда Толкин основал книги на местах в Англии».
Другой добавил: «Жалко видеть, как сериал #LordOfTheRings перемещается из Новой Зеландии в Великобританию.
«Учитывая, что все фильмы снимались здесь, мне кажется неправильным переносить его сюда. Имейте в виду, что из Медуэя можно использовать множество кастингов на гоблинов и орков. Не понадобится косметика / протезирование».