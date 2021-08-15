Картинки и поздравления в День археолога 15 августа всем искателям древностей

При произнесении слова «археолог» представляется человек в запыленной одежде, кисточкой смахивающий пыль веков с маленького глиняного черепка и с восхищением рассказывающего об его исторической ценности. Археология это наука о древности по дошедшим до нас вещественным доказательствам. Именно археология помогает историкам установить или подтвердить то или иное историческое событие. Как наука археология появилась в середине 19 века, когда граф Уваров занялся проведением раскопок, положив тем самым начало формированию технологии проведения раскопок. День археолога не существует как официальный праздник, но все археологи, независимо от места их нахождения, отмечают его 15 августа. Выбор именно этого дня связан с предположением, что именно 15 августа отмечали день рождения известного российского ученого Татьяны Пасек сначала только в ее экспедиции, а потом традиция перешла и ко всем археологам страны.
Так раскопки ты проводишь —
Все завидуют вокруг,
Клады, редкости находишь,
Археолог — ты, мой друг.
Интересное призванье
Так историю познать,
Есть всегда твое желанье
Что-то новое искать.
Я в твой день тебе желаю
Все загадки разгадать,
Что хранит земля родная,
Много ценностей сыскать.
***
Дорогие наши археологи,
С праздником сегодня поздравляем,
Пусть обходят стороной тревоги,
И терпения больше пожелаем.
Ведь не лёгкая задача перед вами,
Тайны древние, хранимые землёй,
Добывать своими же руками,
Открывать завесу жизни прошлой.
Пусть всегда сопутствует удача,
И фортуна пусть на вашей стороне,
Пусть во всём хорошая отдача,
И деньгами полно портмоне.
Копай, копай усерднее,
Найдешь огромный клад,
Сегодня археологам
Везет весь день подряд.
Сегодня им положено
(Завидую, не скрою)
Найти по нычке с золотом
И каждому — по Трое!
***
Пусть копания в земле
Будут не напрасны,
Пусть осколки древности
Выглядят прекрасно,
Сами склеятся горшки
...надцатого века,
И конечно, золотой
Клад найдется где-то.
Что еще вам пожелать,
Друг наш археолог?
Только шутки понимать
И ценить приколы!
***
Самый лучший археолог —
Это ты, мой милый друг,
Пускай будет век твой долог,
Будет что копать вокруг!
Никогда путь не угаснет
Твой к работе интерес,
Пусть всё сложится прекрасно,
Не приносит служба стресс.
Источник: pozdravok.ru