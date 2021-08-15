15 августа - День Чудотворца Василия Блаженного: чудесные открытки и слова

Сегодня Церковь празднует память блаженного Василия, Христа ради юродивого, Московского чудотворца. Образ этого подвижника знаком каждому верующему с ранних лет. Он всегда был одним из самых почитаемых святых на Руси. Всемирную известность его имя приобрело благодаря прекрасному храму – собору Василия Блаженного, хотя, как известно, эта церковь посвящена Покрову Пресвятой Богородицы. Так, Господь и Пречистая Его Матерь прославили того, кто при жизни делал все, чтобы скрыться от человеческой славы.
Юродивый – особый чин святости, распространившийся именно в России. Он всегда вызывал особо трепетное к себе отношение, многие иконописцы, художники, поэты, литераторы, музыканты посвящали свои творения осмыслению этого образа.
На обочине площади Красной
Появился в означенный срок
Дорогой, необычный, прекрасный
Храм, похожий на дивный цветок.
Не из сказов уральских Бажова,
Зодчий Барма его сотворил...
Богородицы-Мати Покрову
Храмоздатель его посвятил.
Был заложен в честь взятья Казани,
По приказу Царя возведен...
Кто мог думать, что храм этот станет
Для Василья-блаженного дом.
Девять глав - лепестков разноцветных,
Все особны, чудны, странны...
"Церковь каменна" - на столетья -
Стала символом нашей страны.
Двуединство - красы и силы...
(Хоть стоит он у самого р в а) -
Это сердце твое, Россия!
Это гордость твоя, Москва!
Горят сентябрьским пожаром
Деревья в парках и цветы.
По площадям и по бульварам
Гуляем в городе мечты.
Варварка нас ведёт к порогу
Святыни первой на Москве,
Видать, угодно было Богу,
Чтоб город вырос на реке.
Собор Покровский - чудо света,
Как будто каменный цветок,
Поставлен был на рву,и где-то
Читала я,как он высок,
Велик. Победу торжествуя,
Наш Грозный царь смотрел на храм.
Казань взята. Народ, ликуя,
Гулял в Москве по площадям.
В цепях Василий* и в веригах,
Босой, молился у кремля..,
Потом напишут в мудрых книгах,
Как он "приветствовал"царя.
Блаженный похоронен в храме,
Храм назван именем его.
Всё это было,но с годами
Не стёрлось в сердце ничего.
***
Храм Василия Блаженного
Раньше звался Покрова,
Но царя распоряжением
Потерял на то права.
С покорением Казанского,
С Астраханским вкупе царств,
Стал он символом гражданского
Единенья государств.
Как Москва не сразу строилась,
Точно так и этот храм.
Башня в центр восьми пристроилась
После тех батальных драм.
На один фундамент вывели
Архитекторы - Барма,
Постник Яковлев без имени,
Чудо храма терема.
Симметрично размещённые,
Башни за руки взялись.
Как подруги разлучённые,
Вставши вкруг, к одной сошлись.
Башни-луковки обрядные
Все несхожи меж собой.
Словно девушки нарядные
Хоровод ведут гурьбой.
Храм Василия Блаженного,
Прежде званый Покрова,
По царёву уложению
Мощь России открывал.
Так стоит на Красной Площади,
Видный всем издалека,
В духе чистой непорочности
Этот храм уже века.
Источник: chto-takoe-lyubov.net, detstih.ru