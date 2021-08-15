Путин заявил о беспрецедентных природных бедствиях в регионах России

Президент России Владимир Путин 14 августа в ходе совещания о ликвидации последствий природных пожаров и подтоплений заявил, что масштаб природных бедствий в некоторых регионах России носит беспрецедентный характер. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Мы видим, понимаем, масштаб, характер природных бедствий в некоторых районах носит абсолютно беспрецедентный характер», — подчеркнул глава государства.
По его словам, на юге за несколько часов выпадают месячные нормы осадков, а на Дальнем Востоке стремительно распространяются лесные пожары.
Путин призвал принять все меры по ликвидации чрезвычайных ситуаций, действовать быстро и эффективно.
«Все это еще раз говорит, насколько важно нам глубоко, системно, на перспективу заниматься климатической, экологической повесткой. Но сегодня, конечно, остановимся на неотложных, экстренных задачах», — отметил президент.
Главное — это сохранить жизни и здоровье людей, а также их имущество, заявил российский лидер. И добавил, что необходимо подготовить все средства, чтобы отправить детей, пожилых людей и женщин в безопасные места.
Путин также поручил рассмотреть идею введения обязательного страхования имущества в районах, которые юридически считаются зонами подтопления.
Вице-премьеру правительства РФ Марату Хуснуллину президент приказал как можно раньше заняться восстановлением объектов, пострадавших от пожаров и наводнения.
Режим ЧС введен в 14 муниципалитетах Краснодарского края из-за мощных ливней, вызвавших подтопления и отключение электроэнергии.
Ранее Путин поручил до 1 сентября выделить из резервного фонда правительства средства на тушение лесных пожаров на востоке страны.