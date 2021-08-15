Число погибших при землетрясении в Гаити выросло до 304
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Число погибших при землетрясении в Гаити выросло до 304

9:03:028/15/2021
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Правительство на месяц ввело режим чрезвычайного положения.

Пострадало около 1,8 тыс. человек

Число жертв произошедшего 14 августа землетрясения в Гаити выросло до 304, пострадало по меньшей мере около 1,8 тыс. человек, сообщили в управлении гражданской защиты республики.

"На настоящий момент зарегистрировано 304 погибших, 160 из которых проживали в департаменте Юг. Также в настоящий момент мы располагаем информацией о 1,8 тыс. получивших ранения", - заявил представитель ведомства в эфире государственного телевидения.

По данным властей, часть пострадавших отправили в больницы.

В субботу утром в районе Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр находился в 40 км от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тыс. человек, очаг залегал на глубине 10 км. Наиболее пострадали департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп - в них зафиксированы разрушения медицинских и религиозных учреждений. Правительство на месяц ввело режим чрезвычайного положения.

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