Как молиться Василию Блаженному об исцелении? Сильная молитва в праздник чудотворца 15 августа 2021 года
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Как молиться Василию Блаженному об исцелении? Сильная молитва в праздник чудотворца 15 августа 2021 года

9:40:458/15/2021Фото: Русская вера
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По молитвам к святому многие получили освобождение от эпилепсии, от хромоты и страшных увечий ног, от слепоты и кожных заболеваний, от нервных припадков и душевных болезней, а также во многих других случаях.

Василий Блаженный
Молиться святому можно не только о себе

Святого Московского чудотворца - Василия Блаженного, Христа ради юродивого, сегодня, 15 августа, почитает православная церковь. Этот один из самых странных людей прославился своей необычной манерой поведения и своими предсказаниями. Первые из них вызывали недоумение у людей, Василия всегда переспрашивали - что он делает и зачем, а также- о чем говорит, но со временем люди привыкли к его странной манере жизни и сам царь Иван Грозный его побаивался и терпел его даже самые дерзкие и необычные выходки, потому что Василий все мог логически объяснить. Его слова сбывались.

Он прожил долгую жизнь, а когда его после смерти похоронили - у места его могилы просящие стали получать исцеления. По молитвам к святому многие получили освобождение от эпилепсии, от хромоты и страшных увечий ног, от слепоты и кожных заболеваний, от нервных припадков и душевных болезней, а также во многих других случаях.

Молиться святому Василию Блаженному можно об излечении себя, а также о своих родных и близких людях.

Молитва об исцелении




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