Как молиться Василию Блаженному об исцелении? Сильная молитва в праздник чудотворца 15 августа 2021 года

Святого Московского чудотворца - Василия Блаженного, Христа ради юродивого, сегодня, 15 августа, почитает православная церковь. Этот один из самых странных людей прославился своей необычной манерой поведения и своими предсказаниями. Первые из них вызывали недоумение у людей, Василия всегда переспрашивали - что он делает и зачем, а также- о чем говорит, но со временем люди привыкли к его странной манере жизни и сам царь Иван Грозный его побаивался и терпел его даже самые дерзкие и необычные выходки, потому что Василий все мог логически объяснить. Его слова сбывались.
Он прожил долгую жизнь, а когда его после смерти похоронили - у места его могилы просящие стали получать исцеления. По молитвам к святому многие получили освобождение от эпилепсии, от хромоты и страшных увечий ног, от слепоты и кожных заболеваний, от нервных припадков и душевных болезней, а также во многих других случаях.
Молиться святому Василию Блаженному можно об излечении себя, а также о своих родных и близких людях.
Молитва об исцелении