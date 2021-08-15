Неизвестный облил мочой девушку в ТЦ «Аура» Новосибирска, приняв ее за ЛГБТ-персону. Смотрите видео

Новосибирец облил мочой посетительницу торгового центра «Аура». Он обвинил ее в принадлежности к ЛГБТ-культуре, поскольку у нее были розовые волосы.
«Я иду обливать представителей ЛГБТ жидкостью, которую производит человеческий организм», — говорит парень в черной защитной маске и панаме на видео, опубликованном в телеграм-канале Newsgram.
В руках он держит пластиковый стакан с желтой жидкостью, который затем выплескивает на посетителей. Его действия были сняты с разных ракурсов.
Позже пользователь «ВКонтакте» под именем «Стёпа Фараонов» пожелал пострадавшей «смотреть дальше свое аниме и купаться в моче». Сейчас страница предполагаемого обидчика удалена.
Ранее в Новосибирске группа молодых людей в медицинских масках избила несовершеннолетнего поклонника аниме-культуры на Михайловской набережной. Он получил сотрясение мозга. Подростка обвинили в принадлежности к ЛГБТ-культуре.
По данным Тайги.инфо, неизвестные уже больше месяца публикуют фото фанатов японской культуры с оскорбительными комментариями в новосибирских пабликах «ВКонтакте».