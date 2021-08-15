Неизвестный облил мочой девушку в ТЦ «Аура» Новосибирска, приняв ее за ЛГБТ-персону. Смотрите видео
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Неизвестный облил мочой девушку в ТЦ «Аура» Новосибирска, приняв ее за ЛГБТ-персону. Смотрите видео

9:21:078/15/2021
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Он выплеснул желтую жидкость из пластикового стакана на девушку с розовыми волосами и ее соседе по фудкорту.

Неизвестный облил мочой девушку с розовыми волосами на фудкорте в новосибирском ТРЦ «Аура»

Новосибирец облил мочой посетительницу торгового центра «Аура». Он обвинил ее в принадлежности к ЛГБТ-культуре, поскольку у нее были розовые волосы.

«Я иду обливать представителей ЛГБТ жидкостью, которую производит человеческий организм», — говорит парень в черной защитной маске и панаме на видео, опубликованном в телеграм-канале Newsgram.

В руках он держит пластиковый стакан с желтой жидкостью, который затем выплескивает на посетителей. Его действия были сняты с разных ракурсов.

Позже пользователь «ВКонтакте» под именем «Стёпа Фараонов» пожелал пострадавшей «смотреть дальше свое аниме и купаться в моче». Сейчас страница предполагаемого обидчика удалена.

Ранее в Новосибирске группа молодых людей в медицинских масках избила несовершеннолетнего поклонника аниме-культуры на Михайловской набережной. Он получил сотрясение мозга. Подростка обвинили в принадлежности к ЛГБТ-культуре.

По данным Тайги.инфо, неизвестные  уже больше месяца публикуют фото фанатов японской культуры с оскорбительными комментариями в новосибирских пабликах «ВКонтакте».

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