Можно ли работать на огороде и ходить на кладбище в день святого Василия Блаженного 15 августа 2021 года?

Ровно в середине августа православная церковь почитает святого, Христа ради юродивого, Василия Блаженного. Собор, построенный на месте его захоронения и названный в его честь, известен по всему миру - он расположен у стен Кремля на Красной площади в Москве. Его называют покровителем Москвы и Московским чудотворцем, а по молитвам к нему у места его захоронения и по сей день происходят исцеления от самых тяжелых заболеваний.
В народе сегодня отмечают народный праздник Степан Сеновал. Он посвящался особому уходу за лошадьми и окончательной уборке сена в сараи и на сеновалы. Лошадей следовало тщательно вычистить, искупать, причесать. Напоить чистой водой и накормить вкусным зерном и травой - это был день отдыха для них.
Сено полагалось закончить убирать именно сегодня. Его складывали в места хранения на зиму. Физически тяжело работать сегодня запрещалось. Работать в огороде было можно, однако не выполнять тяжелых работ, таких, как перекапывание земли, выкапывание картофеля и прочее.
Поминать и ходить на кладбище сегодня церковь не запрещала. Идет Успенский пост, а потому на поминальном столе должны быть только постные продукты. Сегодня, 15 августа 2021 года, разрешены горячие блюда с добавлением растительного масла. Можно выпить немного красного вина.
Перед посещением кладбища нужно помолиться об упокоении усопших в храме. можно поставить свечи а упокой и подать записки с именами. На кладбище с собой продукты брать нельзя- лучше из раздать нищим у храма, если вы хотите, чтобы ваших усопших помянули больше людей.