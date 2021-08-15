Горбачева поблагодарили за развал СССР: "Провал реформ оказался благословением для мира"
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Горбачева поблагодарили за развал СССР: "Провал реформ оказался благословением для мира"

12:30:568/15/2021Фото: Wikimedia Commons
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Шведское издание считает, что первый и единственный президента СССР как инициатор развала державы совершенно по праву был удостоен Нобелевской премии мира в 1990 году.

Первый и последний президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев

В выпущенном номере шведской газеты Svenska Dagbladet журналист выразил благодарность Михаилу Горбачеву за то, что тот стал причиной развала СССР и благословил таким образом весь мир.

Дик Харрисон отметил в своем материале, переведенном «Иносми», что реформы, начатые Горбачевым, стали причиной последующего за ними развала великой некогда державы.

- Реформы Михаила Горбачева более, чем что-либо еще, подорвали Советский Союз как экономически, так и с военной точки зрения. И нам стоит его за это поблагодарить. Мало какие действия, в краткосрочной перспективе провальные, оказались таким благословением для мира, так что их инициатор совершенно по праву был удостоен Нобелевской премии мира в 1990 году, - пишет Харрисон.

Автор статьи отметил влияние американского президента Рональда Рейгана, который развязал гонку вооружений и отказался останавливать этот процесс, вынудив страну ввязаться в дорогостоящий процесс.

- Именно он и его правительство отказались идти на компромисс, они создавали новое ядерное оружие, и Советскому Союзу становилось все сложнее играть в этот политический покер, - отметил Харрисон.

По мнению шведского журналиста, реформирование Советского Союза руками Горбачева изменило течение мировой истории. В то же время автор статьи обращает взгляд на Китай, который не перестал быть тоталитарным коммунистическим государством, но совершил экономический скачок, подняв уровень жизни своих граждан.

После экономического и политического кризиса 1990-х Россия сумела возродиться и вернуть себе звание сверхдержавы. Это, по словам Харрисона, произошло «при авторитарном правлении Владимира Путина».

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