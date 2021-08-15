Министр назвал город в Забайкалье «жопой мира»: Так поразили его во время отпуска дороги

Министр природных ресурсов Камчатского края Алексей Кумарьков выложил в соцсети фото въезда в город Петровск-Забайкальский. Это событие он сопроводил словами «если есть в мире жопа, то это здесь».
На публикацию Кумарькова обратил внимание телеканал «41 регион». Там отметили, что Кумарьков находится в отпуске, путешествуя по регионам России, и выкладывает свои путевые заметки в соцсети.
«Один из постов вызвал на Камчатке неоднозначную реакцию. На нем запечатлен знак при въезде в город Петровск-Забайкальский, а подпись министра содержит явно вульгарное сравнение с ягодицами», — заявили журналисты. Позднее этот пост был удален.
Сам Кумарьков позднее заявил, что он имел в виду состояние дорог в Забайкалье и назвал свои слова «новой искренностью».
«В части дорог в этом месте действительно полные, как вы выразились, ягодицы. И я это отметил как водитель, использовав соответствующий фразеологизм. В следующий раз буду более точно формулировать мысль. Так и буду писать, что дороги напоминают ягодицы, спасибо за идею. Лакировать не склонен. Считайте, что это модная нынче новая искренность, которую каждый понимает по-своему. Противоположность искренности — лицемерие», — прокомментировал Кумарьков свой удаленный пост.
Алексею Кумарькову 42 года, он родился в Новосибирске, в 2003 году с отличием окончил кафедру полезных ископаемых и геохимии редких элементов Национального исследовательского Томского политехнического университета по специальности «геоэкология», пишет Тайга.инфо.
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