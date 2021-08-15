Министр назвал город в Забайкалье «жопой мира»: Так поразили его во время отпуска дороги
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Министр назвал город в Забайкалье «жопой мира»: Так поразили его во время отпуска дороги

12:50:028/15/2021Фото:  instagram.com/41regiontv
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После возмущения местных журналистов, министр ответил: "В следующий раз буду более точно формулировать мысль. Так и буду писать, что дороги напоминают ягодицы, спасибо за идею".

Позднее этот пост был удален


Министр природных ресурсов Камчатского края Алексей Кумарьков выложил в соцсети фото въезда в город Петровск-Забайкальский. Это событие он сопроводил словами «если есть в мире жопа, то это здесь».

На публикацию Кумарькова обратил внимание телеканал «41 регион». Там отметили, что Кумарьков находится в отпуске, путешествуя по регионам России, и выкладывает свои путевые заметки в соцсети.

«Один из постов вызвал на Камчатке неоднозначную реакцию. На нем запечатлен знак при въезде в город Петровск-Забайкальский, а подпись министра содержит явно вульгарное сравнение с ягодицами», — заявили журналисты. Позднее этот пост был удален.

Сам Кумарьков позднее заявил, что он имел в виду состояние дорог в Забайкалье и назвал свои слова «новой искренностью».

«В части дорог в этом месте действительно полные, как вы выразились, ягодицы. И я это отметил как водитель, использовав соответствующий фразеологизм. В следующий раз буду более точно формулировать мысль. Так и буду писать, что дороги напоминают ягодицы, спасибо за идею. Лакировать не склонен. Считайте, что это модная нынче новая искренность, которую каждый понимает по-своему. Противоположность искренности — лицемерие», — прокомментировал Кумарьков свой удаленный пост.

Алексею Кумарькову 42 года, он родился в Новосибирске, в 2003 году с отличием окончил кафедру полезных ископаемых и геохимии редких элементов Национального исследовательского Томского политехнического университета по специальности «геоэкология», пишет Тайга.инфо.



 










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Публикация от 41|Регион (@41regiontv)




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