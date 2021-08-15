Ручной рельсотрон с электромагнитами для стрельбы со скоростью 200 футов в секунду уже в продаже в США

Оружие использует электричество, а не порох, для запуска боеприпасов.
Он может стрелять 20 выстрелов в минуту на полной мощности или 100 выстрелов на половинной мощности.
Несмотря на то, что «наковальня» считается «самым мощным портативным койлганом», ее воздействие менее смертоносно, чем у традиционного огнестрельного оружия.
Ручной рельсотрон, который использует электричество, а не порох для приведения в движение боеприпасов, впервые продается в США, пишет dailymail.co.uk.
Компания Arcflash Labs из Лос-Анджелеса принимает предварительные заказы на GR-1 Anvil, доступную онлайн за 3375 долларов.
Сюда входят 20-фунтовая винтовка, аккумулятор и жесткий футляр для переноски, хотя боеприпасы и зарядное устройство продаются отдельно.
GR-1 Anvil - это 8-ступенчатая полуавтоматическая высоковольтная винтовка Гаусса, заявленная как первое в мире ручное ружье.
Катушки в койлгане притягивают ферромагнитный снаряд вниз по стволу, разгоняя его до сверхвысоких скоростей: согласно спецификациям, наковальня способна разгонять снаряд до 200 с лишним футов в секунду.
Используя передовую систему зарядки конденсаторов, он может стрелять до 20 выстрелов в минуту на полной мощности или до 100 выстрелов в минуту на половинной мощности.
«Это самый мощный койлган, когда-либо продававшийся населению, - согласно веб-сайту Arcflash Labs, - а также (весьма вероятно) самый мощный портативный койлган из когда-либо созданных».
Согласно сайту, заказы ожидают около шести месяцев, но покупатели также должны подписать полный отказ от ответственности перед отправкой.
По данным New Scientist, наковальня генерирует дульную энергию - энергию снаряда на выходе из ствола - около 85 джоулей, что сравнимо с высококлассными пневматическими винтовками, или примерно вдвое меньшей мощности винтовки 22 калибра.
По словам соучредителя Arcflash Дэвида Вирта, который основал компанию вместе с Джейсоном Мюрреем, другим аэрокосмическим инженером и бывшим офицером ВВС, эта нелетальность является преимуществом.
Масштабируемые эффекты винтовки Гаусса позволили бы правоохранительным органам стрелять резиновыми пулями со скоростью, пропорциональной их расстоянию до цели, поэтому они с меньшей вероятностью могут кого-то ранить, если они находятся близко, и с большей вероятностью достигнут намеченной цели, если они ' - далеко отсюда, - сказал Вирт New Scientist.
Специалисты по контролю за животными также могут использовать койлган, чтобы более эффективно и безопасно стрелять дротиками с транквилизатором.
В то время как любой стальной стержень диаметром менее полдюйма можно использовать в качестве боеприпасов, Arcflash рекомендует свои три стандартных снаряда - 32 мм, 42 мм и 52 мм - и заявляет, что не несет ответственности за «повреждение устройства или персонала». травмы от стрельбы нестандартными боеприпасами.
ANVIL - полуавтомат или Узи будущего? Эксперты говорят, что пока нет.
«Если ваше предыдущее столкновение с винтовками Гаусса произошло из-за того, что вы опустошали своих видеовых врагов в серии Fallout… вы можете быть немного не в восторге от мощи настоящего оружия», - сообщает Field & Stream.
«Тем не менее, раннее огнестрельное оружие тоже не было таким смертоносным, и посмотрите, где мы находимся сейчас».
Сайт энтузиастов охоты сравнивает воздействие снаряда наковальни с короткой пулей 22 калибра, используемой в олимпийских соревнованиях и для охоты на мелкую дичь, например, на кроликов.
«Это гораздо более мощное оружие, чем у более раннего пистолета Arcflash Labs, - добавляет Field & Stream, - у которого была примерно такая же мощность, как у Daisy Red Ryder
В то время как Anvil является портативным, военные по всему миру интересовались крупномасштабными рельсотронами, которые могли стрелять массивными снарядами со скоростью, превышающей скорость звука, с разрушительным эффектом.
Рейлганы способны разгонять снаряд до 6 Махов, что эквивалентно 5400 милям в час.
Китай планирует представить сверхразмерный электромагнитный рельсотрон на военно-морских кораблях уже в 2025 году.
В июле ВМС США объявили, что прекращают реализацию программы электромагнитного рельсотрона, на разработку которой было потрачено более 15 лет и 500 миллионов долларов, и даже рассматривался вариант установки на военный корабль.
Но ограниченная дальность действия гигантского оружия (около 110 миль) и частая необходимость ремонта делали его непрактичным.